»»El interiorismo de Juan Montoya

La Formentera, refugio de piedra ubicado en Garrison, a una hora y media de la ciudad de Nueva York, está rodeado por unos generosos y excepcionales jardines que completan alrededor de 35 hectáreas, por lo que Montoya decidió concentrarse en ellos para desarrollar un lugar de paz y quietud.

El tiempo invertido fue de diez años. “Mi idea conceptual fue no tener mucho color, utilizar sobre todo el verde de las hojas, que se convierten en esculturas en sí. También decidí emplear flores blancas para que hubiera una sensación de amplitud”, explica sobre el proyecto de paisajismo.

El artífice de este proyecto estudió el ambiente, cada árbol, y tuvo mucho cuidado y tacto para no destruir lo que ya estaba hecho y tenía un valor. “Me gusta visitar cada rincón, pues cada uno tiene su encanto y la belleza de la naturaleza no se compara con nada”, afirma. La Formentera es un bosque que con cada estación se vuelve un escenario completamente diferente y un verdadero privilegio para el que puede admirarlo.

Todo este trabajo del diseñador de interiores colombiano está registrado en el libro La Formentera, The Woodland Refuge of Juan Montoya, editado por The Monacelli Press, el cual será lanzado en Colombia, el 20 de noviembre, en la Galería La Cometa. Además, de manera paralela realizarán una exhibición de su más reciente colección de mobiliario, la cual se mezclará con las obras de arte de la reconocida galería para generar un enlace entre diseño y arte.

Además, el diseñador de interiores Juan Montoya, considerado uno de los mejores en su campo, realizará una firma de libros el 20 de noviembre en la Galería La Cometa.

Lugar: Galería La Cometa

Dirección: Carrera 10 No. 94A-25, Bogotá

Teléfono: (57-1)6019494

Fecha: 20 de noviembre de 2014

Hora: 7:00 p.m.