»»El arte del diseño: Abstract, una serie documental de Netflix

Con una narrativa documental, que expone y no critica, Netflix lanza Abstract, The Art of Design, un seriado documental de ocho capítulos en donde reúne protagonistas relevantes en el diseño contemporáneo. Dentro una temática tan extensa como es el diseño, ramas como la ilustración, la arquitectura, el arte, la gráfica, el diseño automotriz, el producto, lo escenográfico y hasta la fotografía, son interpretados por grandes profesionales quienes han desarrollado su vida en torno al diseño. El impacto del diseño en la vida humana hila las ocho historias documentadas en Abstract.

Presentado desde la experiencia y la historia de vida de cada protagonista, Abstract abre la puerta a la intimidad de personajes como: el arquitecto danés Bjarke Ingels, el ilustrador alemán Christoph Niemann, la historiadora, editora y diseñadora de interiores Ilse Crawford, la artista y diseñadora escenográfica Es Devlin, hasta la diseñadora gráfica norteamericana Paula Scher.

Dentro de la narrativa experiencial, estos nombres del diseño contemporáneo narran escenas de su vida como diseñadores y como seres humanos. En cada capitulo se pueden ver fragmentos del proceso creativo de proyectos representativos de cada firma. Por ejemplo, Bjarke Ingels permite filmar reuniones creativas del desarrollo del Pabellón de la Galería Serpentine 2016, firmado por su oficina BIG. Ilse Crawford, discute abiertamente con su cliente IKEA, sobre el concepto de la que será su nueva cafetería, al mismo tiempo que confiesa la importancia de la relación con su marido el colombiano Oscar Peña, en cuanto a su legado como docente. Es Devlin revela su encantadora y relajada personalidad al momento de lograr escenografías de gran escala para artistas como U2, Beyoncé y Adele.

Por su parte, Christoph Niemann reproduce procesos de algunas de las portadas más icónicas que ha desarrollado para la revista The New Yorker, y explica porqué imprimir su firma en esta publicación, significa tanto para un ilustrador.

Temáticas como el diseño automotriz de la mano de Ralph Gilles, la tipografía icónica de Paula Scher, el gran éxito de la serie Air Jordan de Nike por el arquitecto Tinker Hatfield y hasta la fotografía de Platon (retratista de origen griego), protagonizan cada capitulo del nuevo seriado de Netflix. ¡Esperamos ansiosos por una segunda temporada!

