»»Esta es la ciudad europea mejor diseñada y planificada 2019

Hace exactamente 25 años que OMA, la oficina del renombrado arquitecto Rem Koolhaas, ganó el concurso organizado por la nueva ciudad Almere para el diseño de un nuevo centro de la ciudad. La ciudad planificada, a unas pocas millas al este de Amsterdam y construida en terrenos recuperados del agua, quería un centro con atractivo urbano.

Para los elementos individuales en el extenso plan, Rem Koolhaas se acercó a arquitectos y firmas influyentes cuyos diseños han dejado huella en todo el mundo. El resultado de todo esto es que en Almere Centrum, en menos de un kilómetro cuadrado, se pueden admirar diseños de grandes arquitectos internacionales que no se pueden experimentar en ningún otro lugar en un área tan compacta.



Esto hace que Almere Centrum, recientemente declarado Mejor Centro de la Ciudad en los Países Bajos, sea un destino ideal para quienes aprecian el diseño y la arquitectura. Esta joven ciudad está atrayendo a más y más entusiastas de la arquitectura de todo el mundo para que vean por sí mismos. Para estos y otros visitantes interesados, la ciudad ha trazado un nuevo recorrido arquitectónico a pie.

Almere inspira

Poco más de 20 años después de que los primeros residentes de Almere recibieran sus llaves, los funcionarios de la ciudad decidieron que era hora de decidirse por un diseño definitivo para el centro de la ciudad. La nueva ciudad, construida sobre el lecho del antiguo Zuiderzee, estaba creciendo rápidamente. Para el 2005 se esperaba que tuviera alrededor de 180,000 habitantes. Una ciudad de ese tamaño, merecía un centro de ciudad animado y atractivo.

Con el énfasis en ‘ciudad’, porque con su amplia gama de instalaciones culturales, tiendas, oficinas, hoteles, bares, cafeterías y viviendas, el nuevo distrito central anunciaría que Almere reclamaba su lugar legítimo entre otras ciudades holandesas importantes. De los planes de los cuatro finalistas de la competencia, se eligió el de Rem Koolhaas. Varios aspectos de su plan maestro urbano fueron desarrollados aún más por nombres tan aclamados como René van Zuuk, Herman Hertzberger, Cees Dam, SANAA, Claus & Kaan, Christian de Portzamparc, Will Alsop y otros. Hoy el distrito continúa desarrollándose, y los arquitectos se inspiran rápidamente para crear nuevos diseños para esta emocionante Ciudad Nueva.

Recorrido arquitectónico a pie

La guía turística a pie garantiza que el visitante literalmente se detenga a contemplar cada diseño distintivo, pero también ofrece ejemplos de otros edificios de la misma mano del arquitecto en varias ciudades de todo el mundo. Comienza, por supuesto, con Rem Koolhaas mismo quien, junto con su socio Floris van Alkemade, diseñó varios de los edificios que ahora se encuentran en Almere Centrum. Su oficina de OMA goza de reconocimiento mundial por diseños tan icónicos como el edificio de CCTV en Beijing, China.

El arquitecto británico Will Alsop, diseñador del Urban Entertainment Centre, también diseñó el Sharp Center for Design para el Ontario College of Art and Design en Toronto. Desde el principio, el arquitecto y residente de la ciudad René van Zuuk ha sido responsable de múltiples diseños llamativos en Almere Centrum, pero también el diseño del Centro de Arquitectura de Amsterdam (ARCAM). Y los ejemplos continúan, desde Francia, Alemania y el Reino Unido, hasta Etiopía e Indonesia, lo que ilustra cuán única es la colección de obras arquitectónicas dentro de este único kilómetro cuadrado.

