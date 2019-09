»»Conozca al arquitecto detrás de las mayores marcas de lujo del mundo

Claudio Kaczka de BIRKA Inc no se propuso crear un nicho en arquitectura que las marcas de lujo del mundo buscarían cuando abrieran una nueva y lujosa boutique en las Américas. No esperaba establecerse entre las marcas de lujo que buscaban llamar la atención de los viajeros apresurados que tomaban vuelos en los centros comerciales más nuevos del aeropuerto de alta gama. Lo menos posible de todo es que Claudio Kaczka nunca imaginó que su trabajo en el mundo de las tiendas de lujo lo habría convertido en una historia destacada en CNN Español ante 64 millones de espectadores en 24 países.

Sin embargo, aquí estamos, 600 proyectos minoristas de lujo que más tarde convirtieron a BIRKA Inc en la empresa elegida por Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Carolina Herrera, Givenchy, Apple, MAC, Tom Ford y Joe Malone. Con clientes tan orientados a los detalles y un gran enfoque en ser “On-Brand”, no es sorprendente que hayan desarrollado la fórmula perfecta para inspirar visualmente a los compradores, seducirlos para que ingresen y evocar una sensación de lujo que da a luz al ideología de exclusividad que deben alcanzar.

Hay una gran cantidad de investigación de mercado y análisis que entran en juego cuando se abre una tienda minorista exitosa y todo se incorpora al diseño, construcción y construcción de cada proyecto que asumen. BIRKA se especializa en crear espacios que llamen la atención, resalta las últimas tendencias y productos que, de alguna manera mágicamente encontraron la iluminación perfecta, puedes tener la sensación de que acabas de comprar el Santo Grial.

Para CHANEL Buenos Aires, el proyecto debía desarrollarse específicamente en un edificio histórico y emblemático a nivel nacional conocido como “Galerías Pacífico”. Este edificio primero fue declarado monumento nacional originalmente por pertenecer al sistema ferroviario y luego nuevamente en 1945 por la renovación realizada para separar los espacios comerciales de las oficinas que dieron paso a la estructura actual para convertirse en la nueva ubicación para Chanel, ya que elija BIRKA para encabezar el proyecto.

Este fue el momento perfecto para que BIRKA creara un diseño y construyera la primera Boutique F&B de CHANEL en la región. Fueron seleccionados por su conocimiento práctico del espacio exclusivo y la sofisticación en el diseño que combina a la perfección tradición y modernismo. Han desarrollado una forma de emanar lujo en cada una de las piezas que construyeron, que comenzó a partir de una imagen nacida en París y que aún está en constante desarrollo, realmente intacta con el lujo y la arquitectura. La clave está en el detalle de que se centran en cómo manipular las sensaciones para que el consumidor se sienta como parte de la magia que consagra a CHANEL como una de las marcas de lujo más importantes del planeta.

Este proyecto en particular se basa en la división de dos áreas principales, la primera ocupará la mayor parte del espacio para exhibir maquillaje, tratamientos para la piel y fragancias exclusivas para hombres y mujeres. La segunda área será un entorno más privado que recreará la sensación de un boudoir o salón que presenta solo las líneas más exclusivas y facilita una experiencia de compra más uno a uno.

Las telas que cubren las paredes, puertas y lámparas fueron hechas a mano por artesanos en Dinamarca y fueron traídas especialmente para formar parte de este proyecto para incluir el tweed tradicional y el género utilizado por Cocó en todas sus colecciones. Esto se hace para acentuar la calidez y el glamour, incorporando la paleta clásica en blanco y negro, con toques dorados y grises.

El diseño conmemora las composiciones clásicas del famoso artista Piet Mondrian, donde hay una pared interminable llena de color, tratamientos para la piel y fragancias con una barra de oud que irradia la clásica elegancia francesa de la marca. Todos los elementos y muebles fueron hechos a pedido y personalizados por BIRKA directamente. Todos los muebles se conceptualizaron, diseñaron y construyeron específicamente para este espacio, incluidos los paneles LED especiales que se iluminan a 5500 grados Kelvin para brindar la luz perfecta que llama su atención sobre el verdadero color de los productos que se presentan. Los muebles negros brillantes tienen capas de capa de acabado que visualmente le dan a los muebles el brillo profundo necesario para llamar su atención. Los espejos de cristal están recubiertos con un acero inoxidable bidireccional especial para superar los espejos de más alta calidad en el mercado.

“Todos estos detalles cuidadosamente seleccionados son parte de lo que se requiere para crear el escenario perfecto para una nueva boutique de lujo y nada se deja al azar. Cada pieza se estudia, dibuja, desarrolla y prueba para garantizar el éxito irrefutable de cada proyecto en su totalidad. Con gran orgullo incorporamos toda esta experiencia y conocimiento en cada proyecto que emprendemos ”. Dice Claudio Kaczka Director de BIRKA Inc.

Con un flujo constante de proyectos minoristas de lujo, no es sorprendente que tengan sus ojos puestos en un nuevo nicho que buscan conquistar. Ahora se están centrando en la renovación de edificios residenciales y vestíbulos. Su teoría es una para enriquecer la vida de los propietarios que residen en los edificios que renuevan y aumentar el valor de las propiedades para las que los desarrolladores los contratan. Utilizan su experiencia en el mundo del lujo y la llevan a los vestíbulos y áreas comunes que renuevan para crear renovaciones espectaculares que aumentan drásticamente el valor de los edificios y condominios en los que trabajan.

En la mayoría de los casos, los desarrolladores y las asociaciones de condominios son conscientes de la necesidad de renovar la estética y la apariencia de las áreas comunes de los edificios que administran para que no pasen de moda y no tengan un presupuesto durante años para poder hacer esto. La mayoría de las veces, los desarrolladores y las asociaciones de condominios se inclinan por las propuestas más rentables sin darse cuenta de que puede desempeñar un papel importante en la apreciación de sus propiedades y en realidad aumentar el valor de los condominios en su totalidad.

Este es el nuevo enfoque de BIRKA y están incorporando este factor de “sorpresa” en los edificios que nunca esperaría ver este nivel de lujo en una renovación de los presupuestos proporcionados por las asociaciones de condominios. Con un alcance y capacidad en gran parte nacional, esperamos ver más y más renovaciones de BIRKA en nuestras ciudades.

