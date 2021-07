5 destinos en Colombia y Latinoamérica ideales para comprar una casa en la playa

No hay nadie quien no sueñe con dejar la ciudad no solo de vacaciones para vivir en la playa. Es por eso que seleccionamos los destinos paradisíacos frente a la playa para comprar una casa y cambiar su vida para siempre.

Islas del Rosario

“Soy arquitecta paisajista y siempre he tenido gran sensibilidad a la hora de concebir y visualizar un espacio, me encanta crear y jugar con materiales y proporciones, siempre con respeto por el entorno”, afirma la dueña, quien ha sido parte fundamental en el desarrollo de esta casa de descanso, que armoniza a la perfección con el mar Caribe que la rodea.

Fotografía: ©Andrés Valbuena – producción: Ana María Zuluaga – Asistente fotografía: Pablo Valbuena.

Cartagena

El diseño de esta casa se dispersa en el terreno, en forma de varios módulos sueltos en los que se distribuyen ocho alcobas, un área común y espacios de servicios, logrando una configuración que alterna la sombra de los árboles con el ambiente de los interiores –con techo de hojas de palma y pisos de cemento afinado–, mientras que en las zonas exteriores se extienden plataformas de madera de teca que permiten tomar el sol frente al azul del mar.

Fotografía: Mónica Barreneche Olivares.

Barú

Su carpintería de madera en puertas y ventanas, pintada de azul claro, recuerda las arquitecturas vernáculas de las islas mediterráneas. La materialidad de la casa y de los objetos que en ella se disponen hacen alusión a una estética de lo marítimo; muebles fabricados con maderas que muestran sus vetas, remos sobre las paredes, troncos traídos por la marea, tapetes en tonos crudos, instrumentos de navegación ya oxidados convertidos en ornamentos…, cada pieza cuidadosamente seleccionada, cada rincón diseñado al detalle.

Fotografías: Iván Ortiz.



República Dominicana

La idea detrás de esta casa consistía en crear un ambiente simple, que tuviera elementos auténticos de una casa de playa tropical. “Los dueños querían un lugar a donde pudieran llegar, quitarse los zapatos y no tener que ponérselos de nuevo hasta que se fueran”, dice el diseñador colombiano Juan Montoya, quien estuvo al frente de este proyecto ubicado en Cap Cana, un lugar paradisiaco entre Punta Cana y Casa de Campo en República Dominicana.

Fotografías: cortesía Juan Montoya

Costa Rica

La casa está en el aire, por debajo la pendiente, la tierra, la vegetación, el agua y los animales fluyen con una intervención mínima en el espacio. Esta decisión, aparte de ahorrar una buena parte del presupuesto en muros de contención, le permite al terreno respirar mientras que proporciona una vista espectacular.

benjamingarciasaxe.com

