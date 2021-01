5 destinos para visitar en el 2021 si es amante del urbanismo y la arquitectura

Hay lugares y rincones alrededor del mundo que son alucinantes y sorprendentes. Son destinos cargados de maravillas arquitectónicas, diseños de miles de años que se convierten en reliquias históricas y que pasan de generación en generación. Sin embargo, también hay nuevas obras que transforman ciudades, culturas o países completos.

Es por eso que la revista AD -y en coyuntura con el año nuevo- sacó un listado de lugares para visitar basado en el premio Lee Kuan Yew, -un galardón que premia las obras más destacadas de urbanismo en todo el mundo- y que en esta ocasión busca resaltar las ciudades más deseadas del 2021.

Nueva York, Estados Unidos

Las calles de Nueva York no son como ningún otro lugar. Ha sido el hogar de Fran Lebowitz, Robert De Nido y hasta Frank Sinatra le cantó. La Gran Manzana carga a cuestas y entre sus calles la historia que hay antes y después del 9/11, su reconstrucción y las nuevas odas arquitectónicas que han aparecido en ella en los últimos años. Desde Vessel hasta los rascacielos como el Central Park Tower la han catalogado como el destino turístico más deseado del año.

Medellín, Colombia

Desde Llanogrande hasta Envigado han sido catalogados por muchos como los lugares con las casas más lindas no solo de Antioquia sino de Colombia. La arquitectura de Medellín y sus alrededores ha tenido gran auge en los últimos años no solo por el riguroso diseño de cada una de sus obras, monumentos o casas, sino porque a su vez a demostrado que no hay futuro sin sostenibilidad.

Suzhou, China

Al oeste de Shanghái se desprende una ciudad que parece conservar lo mejor de la arquitectura tradicional china sobreviviendo a un país que emerge entre la arquitectura futurista. Suzhou es considerado como la «Venecia» de Asia y no es para menos. Además de tener varios canales de agua que la recorren cada una de sus calles, cuenta con coloridos jardines colgantes que rodean las casas clásicas de madera. Sin embargo, en Suzhou también podrá encontrar maravillas arquitectónicas modernas.

Séul, Corea del Sur

Séul es la ciudad más innovadora de Corea del Sur. No en vano ha sido una de las ciudades favoritas escogidas por la decontructivista Zaha Hadid para terminar cada uno de sus diseños como el Dongdaemun Design Plaza. Séul es la ciudad de las luces de Asia que además ha implementado dentro de la mayoría de sus edificaciones el legado de la sostenibilidad que ha hecho que se reduzca el uso de automóviles gracias a un urbanismo que le ha apostado a nuevas formas de transporte más amigables con el medio ambiente.

Bilbao, España

Bilbao es mística y alucinante. Esta ciudad ubicada al norte de España, ha sido catalogada como una de las más destacadas de Europa gracias a su arquitectura junto con Sevilla. Además de tener puertos y ser cosmopolita se caracteriza por obras como el Museo de Guggenheim que desató el movimiento denominado Efecto Guggenheim» o «Efecto Bilbao» que ha incentivado obras irregulares o singulares en varias ciudades del mundo. Dentro de sus joyas arquitectónicas se encuentran el Frontón Bizkaia, Palacio Euskalduna y el Estadio San Mamés Barria.

