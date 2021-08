7 eventos imperdibles del día de la arquitectura en la FILBo 2021

Hoy se celebra el día de la Arquitectura en el marco de la nueva edición de la FILBo, un evento que se llevará a acabo este miércoles 18 de agosto de la mano de conversatorios que plantearán el diseño de nuestras ciudades y el urbanismo en Colombia junto con talleres de ilustración para niños y jóvenes y eventos presenciales en diversas librerías de Bogotá.

La Feria Internacional de Bogotá, FILBo llega en su segunda edición digital y se llevará a cabo del 6 al 22 de agosto con Suecia como país de honor invitado quien junto a autoras y autores de Latinoamérica y el mundo, celebrará la inclusión, la diversidad y la innovación.

En esta ocasión, no solo se tratarán múltiples temas sino que también se realizará el Día de la Arquitectura un evento que se llevará a acabo este miércoles 18 de agosto de la mano de conversatorios que plantearán el diseño de nuestras ciudades y el urbanismo en Colombia junto con talleres de ilustración para niños y jóvenes y eventos presenciales en diversas librerías de Bogotá.

1.

El primer evento comenzará a las las 11:00 a.m. en la Sala FILBo Ecopetrol C de la FILBo Digital, con el filósofo e historiador Jean-Marc Besse quien conversará con Andrés Vélez Posada sobre su libro Habitar, en el que nos invita a redescubrir ese verbo. “El autor sugiere que debemos alejarnos de la arquitectura y concentrarnos en los gestos, las decisiones, los hábitos, los lugares, los momentos y los recuerdos por los cuales sentimos que habitamos el mundo y que el mundo es nuestro. En ese sentido, habitar no es solo construir y tomar posesión de una morada, sino también edificar un mundo y una sociedad mejor”. Asegura el comunicado oficial del evento.

2.

Sobre la 1:00 p.m., en la Sala FILBo Ecopetrol A de la FILBo Digital, tres estudiosos de Karl Brunner, Natalia Álvarez y Enrique Uribe Botero en conversación con Mario Noriega, le rinden un homenaje y buscarán desentrañar su obra y su trabajo como urbanista que ha podido palparse en las principales ciudades de Colombia.

3.

El Día de la Arquitectura también se celebrará en escenarios culturales de la ciudad. A las 2:00 p.m., en la librería Wilborada 1047, se realizará un taller de dibujo para adultos. El arquitecto Alejandro Henríquez conducirá una visita guiada por Quinta Camacho, un sector cultural vibrante y dinámico donde aún permanecen en pie varias de las casonas que le dieron reconocimiento y fueron el hogar de empresarios, políticos y artistas. En esta visita guiada los asistentes podrán conocer la historia del barrio y dibujar las elegantes casas de ladrillo y sus inconfundibles techos inclinados y columnas en mampostería.

4.

A las 3:00 p.m., en el Teatro El Parque, el ilustrador Carlos Manuel Díaz impartirá otro taller de ilustración a los jóvenes amantes del dibujo arquitectónico. El taller se llevará a cabo en el espacio abierto y se hará un recorrido para llegar a edificios y espacios icónicos de Bogotá, donde los asistentes podrán capturar la esencia de estos lugares en el dibujo. Este mismo taller se replicará el 19 de agosto a las 2:30 p.m. para niños, bajo el nombre Mi casa, mi ciudad, en el Crea Roma (Av. 1 de Mayo #79g-09).

5.

Paralelamente, en la Librería Santo y Seña, Enrique Martínez y Luis Fernando Molina, conversarán con Alberto Escovar Wilson White sobre el legado que dejó Leo Siegfried Kopp Koppel, a quien se le recuerda principalmente por haber fundado la cervecería Bavaria, pero cuyo verdadero papel en la vida capitalina fue urbanizar la ciudad.

Vea tambien: Una condominio de lujo diseñado frente a la playa más deseada del mundo

6.

En la Librería Casa Tomada, a las 5 p.m., Marco Martella, director de la revista Jardins desde 2010, conversará con Enrique Uribe Botero, director ejecutivo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA), sobre la relación entrañable que los seres humanos han construido, en todas las épocas, con los jardines. Este evento se realiza en alianza con el Instituto Italiano de Cultura.

7.

Para cerrar la variada programación del Día de la Arquitectura, la FILBo propone una conversación sobre un libro clásico de aforismos arquitectónicos. A las 6:00 p.m. en la Sala FILBo Ecopetrol B de la FILBo Digital, Willy Drews y Lina de Brigard conversarán con Carlos Morales sobre el icónico libro Cien leyes de Willy para arquitectos y cuarenta de Alfredo para estudiantes, su particular versión de las Leyes de Murphy. Aprovechando que el libro llega a su tercera edición, uno de sus autores nos recuerda que el primero de los apotegmas del famoso ingeniero aeroespacial dice que “si algo puede salir mal, saldrá mal”. ¿No se parece eso un poco a la arquitectura?

Para más información visite la página oficial de la FILBo.