Cauce, Arquitectura del Paisaje, una firma paisa que destaca el agua como eje central del diseño

El agua como eje central de la arquitectura. Así es la propuesta de este arquitecto que cree en la sostenibilidad y el potencial de su quehacer para mejorar la relación de las personas con sus hábitats y la naturaleza.

El mensaje del arquitecto Sebastián Monsalve es claro. “Si como sociedad no entendemos que el agua debe ser el centro de la discusión de la arquitectura, de la ingeniería, el paisaje, la planificación, la política, estamos perdidos como humanidad”. Con esa filosofía lidera el trabajo de unas veinte personas que conforman Cauce, Arquitectura del Paisaje, la oficina que abrió en 2019.

Para Monsalve, lo que hace como arquitecto es una expresión de sus obsesiones más personales, inclinaciones que cultivó desde su pregrado en la Universidad Nacional –sede Medellín–, con una formación orientada al servicio público y de cómo comprender los hábitats para vivirlos mejor; aunque en un momento lo apasionó la arquitectura moderna –tanto que inició una maestría y se encuentra en etapa de tesis–, sus motivaciones, como el agua, han fluido: “Uno es tan variable como los ríos. Ahora mis intereses están enfocados en el entendimiento ambiental, en la construcción de territorios más equitativos, paisajes, construcciones ecológicas. Hoy mi visión es un poco más holística y mi proyección es estudiar maestría del paisaje u otra disciplina que amplíe mi percepción sobre el territorio”.

Fotografía: Sebastián González, cortesía Cauce, Arquitectura del Paisaje

Y justamente la obra que –dice él– le cambió la vida, gira alrededor del agua. Se trata de Parques del Río Medellín, un proyecto que buscaba –y busca– reconciliar la ciudad con su río, que en palabras de Monsalve la dividía en dos, la desconectaba, la segregaba. “Lo que se hizo fue enterrar vías y generar conectividad. El siglo XX dejó como herencia pocos parques y andenes. Parques del Río incentiva el espacio público para generar más el movimiento de transporte limpio, conectividad peatonal, que nos baje del vehículo”.

Esta obra insignia, que trabajó desde la firma Latitud –con su socio Juan David Hoyos–, involucró por lo menos sesenta diseñadores de arquitectura y más de quince especialistas de otras disciplinas, y aunque está construida, aún tiene más por abarcar. Actualmente está en un proceso con la Alcaldía de Medellín para el proyecto Parques del Río Norte, como continuidad de la labor en asocio con Hoyos.

Fotografía: Mauricio Carvajal, cortesía Cauce, Arquitectura del Paisaje.

“El parque se ha vuelto ícono y referente en términos de urbanismo, paisaje, arquitectura, ha recibido más o menos 18 premios nacionales e internacionales. Es un orgullo ser parte de esa pequeña fracción de la historia de Medellín, pero me da más felicidad ver a la gente disfrutarlo”. A sus 35 años, considera que el camino de las certezas en la arquitectura no llega antes de los 40; mientras tanto, es tiempo de experimentar, recorrer, conocer y entender el territorio. Incluso, dice que espera tener más inquietudes que respuestas a esa edad, pues no concibe un ejercicio creativo y profesional que no se esté transformando, fluyendo. “La palabra cauce es ese movimiento natural del río y habla de que los procesos y la construcción del lugar y el paisaje son dinámicos con la evolución del tiempo, así veo nuestras ideas, son cambiantes y las posturas tienen que ser adaptativas con una visión resiliente frente a las condiciones actuales del mundo”. ■

