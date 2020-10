»»Confort acústico: uno de los elementos más importantes del futuro y presente de la arquitectura

Para dar este confort acústico a las personas sin tener que sacrificar la estética –una no tiene que ser excluyente de la otra–, FiberGlass Isover desarrolló dos referencias llamadas Skyclean y Urban. A estas se suman marcas internacionales como OWA do Brasil, con las líneas Nexacustic, Illtec y Fiberwood, y la sueca Ecophon con Opta, Advantage E, Focus DS e Hygiene Advance. Asimismo, a partir del primero de febrero de 2021 la empresa tendrá la representación exclusiva para Colombia de la alemana OWA.

Las posibilidades son generosas. Estos cielos, compuestos por materiales como MDF, espumas o melamínicos, están además disponibles en una amplia variedad de productos que cubren todos los presupuestos: desde los más básicos hasta los más especializados. Se podría decir que la creatividad del arquitecto o diseñador es el límite.

Es un tema con mucha tela por cortar, debido a que cada proyecto es único y, por ende, tendrá requerimientos muy puntuales, “FiberGlass Isover pone a disposición de arquitectos y diseñadores su departamento de especificación, donde damos soporte técnico, funcional y estético sobre nuestro amplio portafolio de cielorrasos”, comenta. Allí cuentan con arquitectos especializados en temas acústicos con más de treinta años de experiencia.

Con todo esto, en la compañía buscan apoyar al mundo de la arquitectura nacional y de la región, ya que desde Colombia atienden a más de 23 países para dar confort acústico a las personas porque, como afirman, grandes opciones dan grandes resultados.

No podemos “apagar” nuestros oídos. “En muchas ocasiones cerramos los ojos y evitamos ver algo que, quizá, no sea de nuestro agrado, pero con la escucha es distinto. Es casi imposible dejar de oír”, comenta Stenio Almeida, nuevo director general de FiberGlass Isover. Por ello, el sonido es un punto relevante en la arquitectura. Sin embargo, en varios proyectos, tanto residenciales como institucionales o comerciales, es algo que no se tiene en cuenta, no se potencia.

Para generar más confort en la arquitectura nacional y aumentar todas las ventajas que trae el buen manejo del sonido, la compañía FiberGlass Isover presenta una línea de cielorrasos acústicos que amplía su ya completo portafolio de soluciones arquitectónicas.

“Cuando piensas en cielorrasos los ves como un acabado, pero no dimensionas todo el potencial que tienen”, explica Almeida. Y es que su función no consiste solo en ocultar los casetones o facilitar el cableado de una red, sus composiciones acústicas son numerosas y su uso dependerá del proyecto: un auditorio no tiene los mismos requerimientos que una sala de cirugía de un hospital, pues sus funciones son totalmente distintas. En el primero se buscará que el sonido rebote en el cielo y se propague de la mejor forma posible, mientras en el segundo se tratará de absorberlo para que disminuya al máximo.