El arquitecto africano Diébédo Francis Kéré es el ganador del Premio Pritzker 2022

Francis Kéré es el ganador número 51 del Premio Pritzker de Arquitectura. La obra de este arquitecto, educador y activista social refleja que “no se trata del objeto sino del objetivo; no es el producto, sino el proceso”.

Este año el Premio Pritzker –el reconocimiento más importante para la arquitectura mundial– fue para Diébédo Francis Kéré, arquitecto, educador y activista social, anunció Tom Pritzker, presidente de The Hyatt Foundation, patrocinadora del galardón.

Francis KÇrÇ retrato @Lars Borges

“Espero cambiar el paradigma, empujar a la gente a soñar y arriesgarse. No es porque seas rico que debas desperdiciar material. No es porque seas pobre que no debas intentar crear calidad”, afirma el arquitecto burkinés. “Todos merecen calidad, todos merecen lujo y todos merecen comodidad. Estamos interrelacionados y las preocupaciones sobre el clima, la democracia y la escasez son preocupaciones para todos nosotros”.

Xylem @ Iwan Baan

Nacido en Gando, Burkina Faso, y radicado en Berlín, Alemania, Francis Kéré empodera y transforma comunidades a través del proceso de la arquitectura. Con un marcado compromiso con la justicia social y el uso inteligente de los materiales locales para responder a las necesidades climáticas, este arquitecto desarrolla gran parte de su obra en países marginados cargados de limitaciones y adversidades, donde la arquitectura y la infraestructura están ausentes.

Francis Kéré construye instituciones escolares contemporáneas, instalaciones de salud, viviendas profesionales, edificios cívicos y espacios públicos en poblaciones donde los recursos son frágiles, pero el compañerismo y la unión entre las personas es vital. La expresión de sus obras supera el valor de un edificio en sí mismo.

“Su arquitectura es pionera, sostenible para la tierra y sus habitantes, en tierras de extrema escasez. Es a la vez arquitecto y servidor, mejorando las vidas y experiencias de innumerables ciudadanos en una región del mundo a veces olvidada”, comenta Pritzker. “A través de edificios que demuestran belleza, modestia, audacia e invención, y por la integridad de su arquitectura y gesto, Kéré defiende con gracia la misión de este Premio”, agrega.

Por su parte, la Mención del Jurado de 2022 afirma que “él sabe, desde adentro, que la arquitectura no se trata del objeto sino del objetivo; no es el producto, sino el proceso. Todo el cuerpo de trabajo de Francis Kéré nos muestra el poder de la materialidad arraigada en el lugar. Sus edificios, para y con las comunidades, son directamente de esas comunidades, en su construcción, sus materiales, sus programas y sus caracteres únicos”.

Schorge School @Iwan Baan

Los diseños de Kéré están llenos de simbolismo y sus obras fuera de África están influenciadas por su educación y experiencias en Gando. La tradición de África occidental de congregarse bajo un árbol sagrado para intercambiar ideas, narrar historias, celebrar y reunirse es recurrente en todo momento.

Muchas de las obras construidas de Kéré se encuentran en África, en países como la República de Benín, Burkina Faso, Malí, Togo, Kenia, Mozambique, Togo y Sudán. Además, ha creado pabellones e instalaciones en Dinamarca, Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Lycée Schorge

Sus obras significativas incluyen Xylem en Tippet Rise Art Center (2019, Montana, Estados Unidos), Léo Doctors’ Housing (2019, Léo, Burkina Faso), Lycée Schorge Secondary School (2016, Koudougou, Burkina Faso), el Parque Nacional de Malí (2010, Bamako, Malí) y Opera Village (Fase I, 2010, Laongo, Burkina Faso).

LycÇe Schorge @ Francis Kéré

Kéré estableció la Fundación Kéré en 1998 para servir a los habitantes de Gando, Burkina Faso, a través del desarrollo de proyectos, asociaciones y recaudación de fondos; y Kéré Architecture en 2005 en Berlín, Alemania.

