El edificio Vessel en Nueva York cerró sus puertas luego de varios suicidios

«La ciudad que nunca duerme ahora tiene su propia Torre Eiffel», aseguró el escritor de la revista Fortune Shawn Tully un par de años antes de haber sido inaugurado Vessel en marzo de 2019.

Diseño

El edificio catalogado como una de las nuevas maravillas arquitectónicas en Nueva York al que todos querían ir, se inspiró en las antiguas escaleras de la India, Heatherwick Studio buscó evocar el poderoso efecto de sus escalones repetidos, vuelos y descansos que llegan hasta la Tierra. Compuesto por 154 vuelos y casi 2, 500 escalones, el efecto de subir y bajar escaleras que creaba un ritmo personal en cada visitante.

Suceso

Sin embargo y pese a que la estructura de cobre estuvo dentro de los lugares más recomendados para visitar dentro de los últimos años, cerró sus puertas el 11 de enero luego de que un joven de 21 años se convirtiera en la tercer víctima por suicidio al botarse de la parte más alta de la estructura. Este no fue el primer caso, ya que en febrero de 2020 un joven de 19 años se lanzó y fue seguido por otra en diciembre de 2020 de 24 años.

En un reporte publicado por The New York Times – Relates Companies, firma encargada de la construcción de Hudson Yards-, aseguró que están trabajando junto con expertos en psiquiatría y diseño para encontrar la mejor manera de evitar las muertes de este tipo que se han presentado en los últimos meses. Sin embargo Lowell Kern -presidente de la junta de la comunidad local de Nueva York-, aseguró que aún no hay fecha de reapertura hasta que no se tomen medidas extremas.

La Torre Eiffel, catalogada por muchos como «el monumento de la muerte», es una de las maravillas arquitectónicas con mayor cantidad de decesos por suicidio, o accidentes con un total de 370 personas fallecidas.

