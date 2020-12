El vidrio: el material en tendencia para decoración e interiorismo en el 2021

El vidrio es magia y sofisticación. También es luz y amplitud. Es el favorito de todos por eso no existe ningún espacio que no lo tenga. Su uso es tan milenario que se habla de su fabricación hacia el año 3000 A.C sin embargo, hoy en día el vidrio es deseado por diseñadores, interioristas y arquitectos ya que tiene el poder de renovar cualquier espacio.

En Colombia por su parte, Vidrio Andino líder en el mercado se ha encargado de transformar diversos lugares gracias al múltiple uso del vidrio en interiores.

Es por eso que hablamos con Santiago Gil arquitecto de interiores, director de Espacio Materia y experto en la adecuación de este material en diversos espacios en Colombia.

¿Cómo se implementa el uso del vidrio en interiores?



El interiorismo es un universo muy grande. Hay diferentes escenarios donde se puede desarrollar el uso del vidrio en él. Están los espacios comerciales, viviendas, oficinas, hoteles y restaurantes. La idea del vidrio en el interiorismo es que siempre de bienestar al interior o al espacio. Este material es usado casi siempre para brindar mayor paso de luz o amplitud.

¿Cómo se desarrolla el uso del vidrio en espacios comerciales?



En espacios comerciales hay opciones muy interesantes. Sin embargo, lo más importante es que el cliente o la persona que adquiera el producto quiera tener gran visibilidad dentro del espacio. En un centro comercial por ejemplo, el vidrio es usado para que se vean más las vitrinas y este es el efecto que se quiere lograr. En su mayoría se usan vidrios ultra claros que cuentan con una tecnología y composición que hace que no haya reflejo y cada objeto o color que esté en la estantería, resalte más gracias a la transparencia o luminosidad

Y en oficinas, ¿cómo se incluye en vidrio en el interior?

En las oficinas por ejemplo, se usa el vidrio para que genere sensación de amplitud, visibilidad y luz natural. Sin embargo, hay varias empresas que usan vidrios como Masterglass, master carré o master ray, que cuentan con grabados, serigrafías, texturas o laminados y que en muchas ocasiones son antideslizantes. Este uso se da cuando las compañías buscan darle distinción y versatilidad al acabado del lugar con su logo o alguna marca en especifica que se verá reflejada en el vidrio.

Aún hay dudas acerca del uso del vidrio en interiores domésticos o de viviendas. ¿Qué le diría usted a las personas que aún no saben cómo incluir este material en el interiorismo del hogar?



El vidrio en el hogar tiene múltiples usos. Se pueden usar divisiones de vidrio en espacios que se usen como cabinas para tele-llamadas, teletrabajo o en el estudio. Sin embargo, también existe un vidrio muy usado en lugares como el baño como es el caso del Satinovo, un material que permite el paso de luz natural buscando que usted pueda estar en la ducha y alguien más en el lavamanos sin ningún problema.



También en la vivienda se usa en muebles decorativos o las puertas de la cocina ya que aquí es ideal generar una sensación mayor de amplitud o luminosidad y todo esto gracias a Planilaque, un vidrio lacado y de aspecto opaco ideal para este espacio.

¿Por qué el vidrio es el material en tendencia preferido por arquitectos de interiores, decoradores o diseñadores?



El vidrio tiene dos tipos de aplicaciones es decorativo y funcional. En decorativo se usa para enchapar paredes, el vidrio laminado o de color maximiza la experiencia que con otros materiales no se consigue. En la pandemia también descubrimos que conviviendo con varias personas necesitamos elementos que nos ayuden con la acústica. El vidrio nos ayuda, no por sí solo pero tiene una cámara de aire que en actividades como teleconferencias o todo esto se hace más fácil. Además hay otro gran uso de interiores y exteriores como lo es el Skinglass, ideal para esas casas de cristal en las que todos quieren vivir en la que se usa este material que no tiene acabados y está expuesto de piso a techo. Tanto aquí como en oficinas se usa el vidrio térmico que tiene control térmico.

¿Por qué escoger a Vidrio Andino para el interiorismo del hogar u

oficina?

Vidrio Andino además de su amplio portafolio, cuenta con una asesoría personalizada y capacitación sobre cada proyecto en particular. El vidrio es un material que la gente en Colombia lo tiene mentalmente estandarizado pero no es estándar, cada proyecto es tan especial que hay vidrios desarrollados para cada uno. Vidrio Andino guía a arquitectos, diseñadores, interioristas o una persona que esté remodelando su casa, a escoger el mejor producto porque cuentan con un vidrio para todo, inclusive para piscinas.



