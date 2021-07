Con siete pisos y 13.500 metros cuadrados construidos, la nueva sede de la Fundación Universitaria del Área Andina, en Valledupar, sobresale por su ejercicio arquitectónico enfocado en la sostenibilidad.

Ubicada en Valledupar, Cesar, esta nueva sede nació de un anteproyecto realizado por la oficina de planta física del centro educativo. En este punto la Constructora Ossa López entró para ejecutar la construcción de la obra, y detectó varios factores que podían mejorarse y optimizarse. Con el respaldo de la entidad, el departamento de diseño de la constructora rediseñó y definió el factor de sostenibilidad de este proyecto.

La nueva Torre B del complejo educativo está compuesta

por 30 aulas, zona de bienestar, centro de recursos audiovisuales

y para la investigación CRAI, simulador de medicina, laboratorios,

emisora y áreas verdes de conexión a la Torre A, entre otros.

Sobresale su auditorio totalmente equipado, diseñado para

soportar eventos de la ciudad y de oficinas administrativas.

Para la FUAA era imperativo que el nuevo edificio estuviera enfocado en la sostenibilidad. Por ello se implementado estrategias como recolectar las aguas lluvia en la cubierta para almacenarlas en un tanque subterráneo, utilizado para actividades como descarga de inodoros, orinales e irrigación de jardines. A lo anterior se sumaron aparatos y griferías ahorradoras.

Todo esto reduce considerablemente el consumo de agua potable de la institución. El clima de Valledupar, cálido-húmedo, supera en algunas ocasiones los 37 °C y el 90 % de humedad relativa; la temperatura promedio pasa de los 27,9 °C. Con estas cifras los arquitectos concluyeron que era difícil lograr un confort térmico solo mediante estrategias pasivas. Sin embargo, aplicaron iniciativas como aislar la envolvente del edificio. En las partes hechas con ladrillo a la vista emplearon lana de vidrio; además, utilizaron un sistema de muro seco al interior e instalaron tres tipos de vidrios en fachada, con el fin de garantizar la eficiencia energética de los aparatos de climatización mecánica.

Para reducir la temperatura del aire que ingresa a los parqueaderos sembraron en el mallado que da al exterior especies naturales de tipo enredadera, que mejoran su calidad y filtran la contaminación causada por los vehículos. El proyecto cuenta con iluminación tipo led de bajo consumo, que se activa por medio de sensores de movimiento y por encendido con horarios programados para sectores exteriores, por ejemplo. Finalmente, el sistema de automatización BMS –Building Management System– ayuda a mejorar y administrar más eficientemente el edificio al detectar fallos de manera oportuna, visualizar en tiempo real las condiciones de funcionamiento, evaluar los datos y controlar racionalmente la energía. Así, la nueva sede de la FUAA proyecta aplicar a certificaciones como LEED –Leadership in Energy & Environmental Design– o EDGE –Excellence in Design for Greater Efficiencies–. www.ossalopez.com

Las partes de ladrillo a la vista exterior del edificio principal tienen lana de vidrio para garantizar la eficiencia energética de la climatización mecánica.