Las mejores casas contemporáneas del mundo incrustadas en medio de la naturaleza

Vivir en medio de la naturaleza es un sueño para muchos. Es por eso que la editorial norteamericana de libros Phaidon, publicó un nuevo ejemplar que incluye las casas contemporáneas más sorprendentes de todo el mundo y que tienen un encanto excepcional gracias a que están inmersas en medio de la naturaleza.

La obra titulada Living in Nature: Contemporary Houses in the Natural World, fue estrenada el 30 de marzo y es definida por la editorial como “una selección de casas diseñadas por arquitectos que tienen algo en común: una relación especial con el mundo natural”.

¿De qué se trata?

El libro cuenta con 50 casas escogidas minuciosamente y en las que se evaluó su ubicación y se podrán encontrar algunas elevadas, rodeadas por copas de árboles, dentro de la tierra o por el contrario, inmersas dentro de un desierto.

La editorial además cuenta con varios tomos publicados de casas en montañas, rodeadas de sorprendentes yacimientos de agua o algunas para la desconexión y el descanso.

Para más información visite la página oficial de Phaidon.