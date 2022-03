Los conciertos no son más que grandes obras de teatro

Hablamos con Laura Nieto, la directora de arte del Festival Estéreo Picnic, quién nos contó cómo la arquitectura efímera y el arte son sus principales fuentes de inspiración para el montaje y producción del festival de música más grande del país.

Para Freddie Mercury los conciertos no eran más que grandes obras de teatro. Es por eso que la puesta músical de Queen en tarima no solo se trataba de cantar los pegadizos estribillos de sus canciones sino de un show en escena que incluía luces, vestuario y un montaje digno de la banda leyenda que son.

Hoy un concierto es una experiencia que va más allá de ir a mover la cabeza al compás de sonidos. También se trata de deslumbrarse entre la pirotecnia, las luces, el show y la puesta en tarima de cada banda. Acá en Colombia los conciertos ya llevan al menos más de 20 años con montajes fuera de serie. Sin embargo, con los festivales la historia es otra.

El Festival Estéreo Picnic , por su parte, desde el 2010 se ha encargado bajo el lema de “un mundo distinto”, de cambiar durante 3 días y a través de montajes únicos, nuestra vida para que fantasiemos otra vez como si fuéramos niños en un gran parque de diversiones musical.

“El rol de dirección de arte no solo se queda en los montajes. También se trata de la armonía en la parte gráfica y la producción en campo. Nosotros nos involucramos desde todos los diseños de los escenarios hasta cómo irán adecuadas las sillas de la zona de comidas. Todo está calculado y muy pensado” cuenta Laura Nieto, Directora de arte del festival y una de las encargadas de que la magia sea posible año tras año.

Laura Nieto, directora de arte

Desde el 2017 empezó a trabajar en el festival en el montaje del hippie market y en el 2018 hizo su primer festival. “Cuando empecé a trabajar con Estéreo Picnic sentí que había encontrado al amor de mi vida profesional. Todo el tiempo estoy pensando en qué cosas nuevas se pueden incluir año tras año. Si viajo, si voy a un almuerzo o si salgo con amigos, siempre estoy pensando en qué referencias podrían servir”. Asegura

Este año -después de la incertidumbre de la pandemia- el festival tiene un comeback nunca antes visto. “Aunque tuvimos dos años de no saber qué iba a pasar, el festival no paró. Pese a que nos reinventamos a través de festivales musicales digitales, para este Estéreo Picnic ya teníamos una preproducción desde el 2019 pero desde el año pasado es cuando empezamos a darle forma y actualizar referencias de colores, estilos, montaje y desde luego, incluir las medidas de bioseguridad”.

Pero, ¿Qué hace tan único el Festival Estéreo Picnic? “Nuestras referencias son tan únicas que no nos gusta copiarnos de otros festivales. Yo trato de empaparme de cosas como la arquitectura efímera, las artes plásticas, la música, lo que está pasando en ferias de arte. Inclusive cuando uno viaja y ve en el pueblito colombiano las luces o los cárteles medio kitsch de los buses. La inspiración es constante, soy fan por ejemplo del trabajo de Morag Myerscough, ella trabaja la madera pintada y hace instalaciones en gran formato en muchas ferias de arte, es mi gran referencia en cuanto a paleta de colores. En este festival también tenemos muchas cosas a mano entonces también nos inspiramos en las artesanías colombianas, queremos homenajearlas de alguna u otra manera y no solo eso, sino hacer un trabajo donde usemos menos plástico y todo sea más sostenible. Todo se trata a la final de tener técnicas originales de algo que no se encuentre en internet”.

Fotografía: David Micolta

Este año el festival le apostó mucho más al confort. “Todo es nuevo, seguimos manteniendo la esencia y el ADN pero nos estamos yendo a fibras y materiales más orgánicos, tenemos instalaciones de gran formato, también las luces serán protagonistas, Sin embargo este año le apostamos a la comodidad en el mobiliario, al confort y de que sea un lugar mucho más amable porque es una experiencia de 3 días”. Finaliza

Fotografía David Micolta

La nueva edición del festival se llevará a cabo el próximo 25, 26 y 27 de marzo en el campo de golf Briceño 18.

Para más información visite la página oficial del festival.