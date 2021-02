Una notebook tan rápida y versátil como un Porsche 911

La nueva Porsche Design Acer Book Rs promete ser más rápida y lujosa que un vehículo deportivo y lo acompañará a todas partes. El procesador que todos van a querer tener.

No hay nada como un Porsche. Es lujoso, inigualable y tan veloz que se ha convertido en un fetiche para coleccionistas y amantes del buen gusto. Y no es vano. La casa alemana lanzó hace poco menos de 1 año el Porsche 911 Turbo s, -una nueva versión de este deportivo de lujo que se popularizó en los sesenta- y fue catalogado por la crítica y por The New York Times como un auto que hace sentir a cualquiera como un superhéroe.

Es por eso que no es de extrañar que otro ícono, pero de la tecnología, se haya unido al equipo de Porsche Design para dar luz a un producto que desde ya define un estándar en materia de diseño y desempeño: la nueva notebook Porsche Design Acer Book Rs, que fusiona la filosofía de diseño funcional y mentalidad de ingeniería de Porsche Design con las innovaciones tecnológicas y el conocimiento profundo de Acer.

Este nuevo ordenador planea convertirse en el compañero ideal para aquellos que buscan velocidad, lujo, diseño, versatilidad y sofisticación; todo lo que representa el Porsche 911.

Vista frontal notebook Porsche Design Acer Book Rs.

Se trata de un producto refinado con un rendimiento excepcional, una combinación perfecta el máximo nivel de calidad y eficiencia con el procesador Intel® Core™ más reciente de 11.ᵃ generación, el cual cuenta con verificación de la plataforma Intel® Evo™.



Este equipo fue diseñado conjuntamente con Intel e incluye modelos verificados con la plataforma Intel Evo para cumplir con los objetivos de experiencia clave para una capacidad de respuesta constante en temas como activación instantánea, duración de la batería de hasta 17 horas y carga rápida, lo que lo convierte en una opción excepcional para nuestro día a día. La innovadora plataforma de Intel también asegura gráficos y calidad de sonido de primer nivel, así como una conectividad superior al integrar Intel Wi-Fi 6 (Gig+).

Notebook Porsche Design Acer Book Rs

Y eso no es todo. Trabajar de la mano con Porsche Design les permitió tener un diseño inspirado en el legado atemporal del Porsche 911, la combinación perfecta del elegante perfil del clásico automóvil deportivo con la experiencia de Acer en tecnología. Además, también se destaca por ser ligero y potente ya que su peso es de tan solo 1,2 kg, ideal para ejecutivos, amantes del diseño o para todos aquellos que buscan un compañero único para llevar a todas partes.

Vea tambien: Una casa de campo moderna y sostenible adaptada para un confinamiento lejos de la ciudad

Notebook Porsche Design Acer Book Rs

Además y en su intención de responder a todas las necesidades del consumidor de hoy, la Porsche Design Acer Book RS incluye una capa de Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass, especialmente formulada para reducir el crecimiento de olores y microorganismos que causan manchas en la pantalla táctil.

Cambie su vida y su trabajo para siempre con Porsche Design Acer Book RS disponible en Colombia desde este 12 de febrero en Alkosto, Alkosto.com, Ktronix y Ktronix.com.