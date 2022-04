Tips para transformar y actualizar la cocina, la estrella de la casa

Los avances tecnológicos,el diseño de materiales y la transformación de la percepción de la cocina pospandemia hacen que este espacio cobre la importancia que antes se les daba a otras áreas del hogar.

De unos meses para acá, exactamente desde el fin de la pandemia, hemos percibido un fenómeno interesante en torno al diseño y adecuación de cocinas. Como si se tratase de un celular o un computador, las personas quieren tener lo último para actualizar este espacio. Y como si se tratase del más reciente dispositivo en el mercado, hay factores determinantes a la hora de tomar una decisión, entre ellos estética, funcionalidad y forma. Sin embargo, no es un proceso fácil para quienes no tienen un profesional en el tema que los guíe y asesore.

Con esto en mente hicimos un breve listado de los aspectos que debe tener claros antes de navegar en el mar de opciones que ofrece el mercado. Asimismo, elegimos diez cocinas que pueden servirle de inspiración, con propuestas para diversos estilos y presupuestos. ¡Buen apetito!

Tips para actualizar la cocina

La primera pregunta que debe hacerse es ¿por qué quiero renovar mi cocina?, ¿por una cuestión estética?, ¿quisiera algo más moderno o contemporáneo?, o tal vez sea un tema de funcionalidad: ¿no tiene suficientes espacios de trabajo o de almacenamiento? Finalmente, defina el presupuesto con el que cuenta para esta remodelación. Este será su punto de partida y es importante no perderlo de vista durante el proceso.

Sea realista

Antes de buscar la foto de la cocina de sus sueños, haga un plano del área con la que cuenta; esta información le facilitará resolver la distribución que más le conviene. Para espacios

reducidos se recomienda una tipo galería, es decir, el centro despejado y los muebles y equipos a los lados. Para otros más amplios funciona bien la isla.

Cómo la uso

Es importante tener en mente cómo funciona la cocina, cuántas personas trabajan al tiempo, si es un espacio abierto o cerrado,y si va a integrarse con la zona social. Debe dejar suficiente

área libre para poder circular y cocinar sin sentir incomodidad. Asimismo, sepa dónde están ubicados los desagües y la salida de gas. Todo esto determinará la distribución de los electrodomésticos y el sitio de lavado.

Defina su estilo

Puede ser que le encante el look industrial o urbano en la cocina. Sin embargo, si el resto de su casa es clásica o tiene un toque rústico y artesanal, es posible que no resulte la propuesta. Esto no significa que no pueda experimentar con un color o un material arriesgado. Existe una amplia variedad de porcelanatos y piedras que se adaptan a todos los gustos y estilos; puede probar poniéndolos en uno de los muros, o usar un mármol o pizarra natural en el mesón. Aquí la recomendación es que no haya mucha mezcla de materiales y que un elemento sea protagonista, puede ser la isla o una pared con un enchape llamativo.

Aterrice la idea

Está bien buscar conceptos novedosos en revistas y en internet. No obstante, muchas veces esos productos no están disponibles en el mercado local. En la actualidad hay una gran variedad de marcas en Colombia y se recomienda mirar lo que está listo para entrega. La oferta es amplia, de alta calidad y hay algo para todos los gustos y presupuestos. Y por último, disfrute el proceso y tómese el tiempo necesario para lograr una cocina que lo haga feliz.

