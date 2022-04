Un hotel boutique en Shanghái ideal para unas cortas vacaciones en familia o pareja

Yun Lake Courtyard Resort está situado en la ciudad de Yixing, provincia de Jiangsu, en una ladera adyacente a la orilla del lago Yun en Shanghái. El edificio era originalmente un edificio de oficinas cerrado. Debido a su singular ubicación junto al lugar pintoresco pero los propietarios querían transformarlo en un hotel boutique para promover la industria turística local. Es por eso que el estudio DOTCOF aceptó el encargo y llevó a cabo el diseño de la renovación.

Durante el estudio inicial del emplazamiento, el equipo de diseño comprobó que había unas condiciones muy bellas y naturales alrededor del edificio, no sólo el paisaje del lago y las vistas de la montaña en la distancia, sino también exuberantes árboles y plantas en las cercanías. Sin embargo, el espacio del edificio original es relativamente cerrado, por lo que no está en sintonía con el paisaje exterior.

Para que los huéspedes puedan disfrutar más del paisaje y la naturaleza, y tener experiencias físicas y mentales más relajadas, el diseñador hizo un tratamiento espacial especial en la interfaz entre el espacio interior y el paisaje exterior.

En primer lugar, el diseño abre parte de la zona del pasillo para convertirla en un corredor semiexterior, lo que permite a la gente entrar libremente en el patio interior; a continuación, basándose en el paisaje y las características del lugar, se dio a las aberturas de la pared exterior una variedad de formas, incluyendo largas ventanas transversales, ventanas cuadradas, huecos, etc.

El paisaje y la luz del sol pueden entrar en el edificio de diferentes maneras. Cada habitación tiene un balcón, lo suficientemente amplio como para que los huéspedes se bañen, tomen té y experimenten los árboles, la luz del sol y el aire de cerca.

La selección de materiales también tiende a ser natural y real. Maderas macizas, piedra arenisca, ladrillos, esteras de ratán, etc., se utilizan en diferentes zonas del espacio, permitiendo a la gente relajarse y curarse en el abrazo de la naturaleza.

Ficha técnica

Proyecto: Resort Yun Lake Courtyard

Cliente: Yixing Meixiu Hotel Management Co. LTD

Empresa de diseño: Studio DOTCOF

Equipo de diseño: Chen Xi, Li Rong, Zhuang Haolai, Lan Lan, Yao Guangguo, Shi Tao, Chen Zhihao, Wang Qin, Sun Danqing

Diseño estructural: Pan Chao, Mu Chunlong,

Diseño de FF&E: Estudio BHF

Empresa constructora: Yixing Urban Construction Group Co., LTD

Superficie: 2048m2

Terminado: 2022-01

Fotógrafo: Mono Photo Center, Zhuang Haolai, LEIDU, Li Rong

