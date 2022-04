Un zoológico y múseo de ciencias diseñado para conectarse de una manera única con la naturaleza

Este es un espacio inspirador e interactivo, en el que la arquitectura y las experiencias pueden despertar la curiosidad y el asombro de los niños, para que exploren la ciencia y la naturaleza en un entorno divertido y basado en el juego.

Situado en el Distrito de Artes y Recreación de Palo Alto, el JMZ ha sido una querida institución de la ciudad desde 1940, ofreciendo a los niños oportunidades prácticas para aprender sobre la ciencia, el medio ambiente y el mundo natural a través de un modesto museo para niños, un espacio para las aulas y un pequeño zoológico al aire libre.

Dado que los ricos y diversos programas educativos del JMZ se han quedado pequeños, CAW Architects ha diseñado un nuevo museo infantil y un zoo en colaboración con el diseñador del zoo, Studio Hansen Roberts, que se replantea fundamentalmente cómo captar el asombro y la curiosidad de los niños por el mundo natural, creando al mismo tiempo experiencias de aprendizaje ricas e interactivas.

«Diseñamos un espacio inspirador e interactivo, en el que la arquitectura y las experiencias pueden despertar la curiosidad y el asombro de los niños, para que exploren la ciencia y la naturaleza en un entorno divertido y basado en el juego», dice Brent McClure, AIA, director responsable. McClure dirigió el amplio alcance del equipo, que incluía un plan maestro del emplazamiento compuesto por el museo, el zoológico y el centro educativo, para integrarlo en el complejo general de la ciudad; el diseño arquitectónico y el diseño interior del museo, el ala educativa y los espacios de apoyo administrativo; y el diseño del emplazamiento, incluidos los espacios de exposición alrededor del exterior del museo, los espacios de exposición del zoológico y los espacios de apoyo del zoológico.

Organizado en torno a una sala de exposiciones, un centro educativo y un zoológico al aire libre, el nuevo diseño crea una presencia fuerte y visible a través de un gran porche de entrada y una variedad de espacios de exposición al aire libre que se extienden en los alrededores adyacentes; incluyendo el laberinto de tocones, el túnel del arco iris y los columpios del porche, todo lo cual refuerza el punto de vista de un niño al entrar en el museo.

Las formas de los edificios se ajustan a un estilo residencial y agrario, con formas sencillas y limpias y tejados en cobertizo, que se hacen eco del barrio circundante e insertan una interpretación moderna en las estructuras históricas adyacentes del Teatro Lucie Stern, diseñado por Birge Clark. Las formas de los edificios se adaptan a los robles maduros y a los árboles existentes, y los edificios crean espacios temáticos en los patios exteriores, como el patio del Jurásico, para oportunidades educativas específicas.

Desde los patios exteriores y la entrada principal, el vestíbulo de exposiciones contiene una variedad de exhibiciones interactivas y cinestésicas en las que los niños pueden interactuar. Varios ventanales y claraboyas conectan directamente el zoo con la sala de exposiciones, y algunas de ellas se extienden desde el zoo directamente al museo. Los troncos de arrastre del museo permiten a los niños arrastrarse desde el museo directamente hasta el centro de la exposición del zoo de suricatas, creando una experiencia de inmersión en la que pueden interactuar con los animales.

Concebido como «Suelto en el zoo», todo el zoo está diseñado como un gran aviario, lo que permite que una amplia gama de aves interactúe directamente con los niños. Las instalaciones del zoo están dispuestas en capas verticales para dar a los niños la oportunidad de ver el entorno natural desde diferentes puntos de vista. El diseño permite que los niños experimenten el entorno natural de los espacios inferiores, como las raíces de los árboles y los estanques de agua, al tiempo que se crean espacios superiores para que los niños exploren en el árbol central, mientras miran hacia abajo las distintas experiencias del zoo. Al proporcionar diferentes puntos de vista, los niños tienen acceso a una experiencia más rica y diversa del entorno natural. Conectando los espacios del zoo, la casa del árbol recorre el centro del zoo con puentes de cuerda, escaleras, tubos de red y plataformas para crear una experiencia de juego vibrante y emocionante para los niños.

La combinación de las diferentes funciones del zoo, el museo y el centro educativo es lo que, en última instancia, conforma la experiencia única que es el Palo Alto Junior Museum and Zoo.

Ficha técnica

Metros cuadrados:

Edificio: 15.200 PIES CUADRADOS

Zoológico, incluidos los espacios de la parte trasera: 18.800 pies cuadrados

Área del proyecto: 3 acres

Equipo del proyecto:

Arquitecto: CAW Architects, Brent McClure, AIA, director a cargo; Jillian Cadouri directora del proyecto

Arquitecto del diseño del zoo y de la casa del árbol: Studio Hansen Roberts – Conservation by Design

Diseño paisajístico: Vallier Design

Contratista general: Vance Brown Builders

Ingeniero de estructuras: Hohbach Lewin

Ingeniero estructural especializado: Coffman Engineers INC.

Ingeniero giotécnico: Silicon Valley Soil Engineering

Ingeniero Civil: C2G

Mecánica / Fontanería: ACCO Engineered Systems

Ingeniero eléctrico: H.A. Bowen Electric

Arbolista del proyecto: HortScience, Inc.