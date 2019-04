»»Cápsula de diseño: biblioteca Trama de Héctor Esrawe

De modulación asimétrica, esta retícula se interseca y entrelaza a través de pernos de madera. La estructura primaria de madera soporta una serie de repisas en latón de escala aleatoria que integran y, en algunos casos, velan la continuidad de la estructura. El carácter crudo, la transparencia y la posibilidad de ser recorridas y habitadas en todo su perímetro otorgan a las piezas una expresión escultórica.

La serie diseñada por Héctor Esrawe, Manuel Bañó y Alejandro Ramírez consta de 3 formatos, dos verticales y uno horizontal. Elaborados en madera de encino natural o entintado y habitados por latón envejecido o al natural. Trama es una edición limitada de 20 piezas.

Zoom al diseñador

Héctor Esrawe nació en 1968 en la Ciudad de México. Se graduó de la Universidad Iberoamericana (UIA) con el título de Diseñador Industrial en 1992. Inició su carrera como diseñador independiente bajo la firma Esrawe Studio en 2003. Fue profesor de diseño en la Universidad Iberoamericana durante cuatro años y creó la Licenciatura de Diseño Industrial en la casa de estudios CENTRO, donde fue Director de Diseño durante tres años.

Los diseños de Esrawe comprenden gran variedad de tipologías, desde mobiliario y objeto a interiores, espacios comerciales, instalaciones y exposiciones culturales. Su trabajo lo caracteriza la gran pasión y el respeto que siente por los objetos y muebles creados artesanalmente, en combinación con el uso de tecnologías y procesos industriales contemporáneos. Esto le ha valido reconocimientos y galardones internacionales como AZ Awards winner 2018, Jury Prize and People’s Choice en FRAME Awards 2018, Wallpaper Design Award winner 2018, Interior Prectice of the year en World Interior News 2018 y Best of the Year Award 2017 entre otros.

Su obra está presente en la colección permanente del High Museum of Art de Atlanta, con la banca Centípede y la colección de joyería Vestigios. Ha participado en distintas conferencias y talleres alrededor del mundo; su trabajo ha sido publicado en numerosos medios impresos y digitales.

//revistaaxxis.com.co