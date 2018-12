En su primer lanzamiento, se expuso junto con los muebles de, entre otros, Ico Parisi, Franco Albini, Carlo De Carli, Ignazio Gardella, seleccionados entre los más representativos de la X Trienal de Milán. No fue sino hasta el Salón de Mobile de Milán de 2012 que la marca italiana Molteni &C lanzara una reedición de la icónica pieza. Desde entonces cada año esta marca edita el diseño de Ponti.

La versión más reciente esta hecha en madera maciza de nogal americano en su color natural o en negro lacado brillante. Tanto las correas como la tapicería se pueden elegir entre negro o verde militar.

Zoom al diseñador

Giovanni Ponti, (Milán, 18 de noviembre de 1891 – Milán, 16 de septiembre de 1979), se considera uno de los maestros de la arquitectura italiana, siendo también un diseñador y ensayista, reconocido entre los más importantes del siglo XX. A las grandes obras de arquitectura que llevan su firma inconfundible, se junta una amplia producción en el sector de la decoración, como atestiguan también sus tres viviendas milanesas, completamente decoradas “a lo Ponti”: la de via Randaccio en 1925, Casa Laporte en 1926 en via Brin y la última en 1957, en via Dezza, “manifiesto” de su diseño doméstico. Promotor del diseño industrial italiano, propone la producción en serie en la decoración de interiores en cuanto solución “sofisticada”, económica, “democrática” y moderna.

