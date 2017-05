Cada año la American Institute of Architects (AIA) reconoce la obra de arquitectos no residentes en Estados Unidos que contribuya a lo social desde la arquitectura. Dentro del listado de este año se encuentran: el italiano Mario Cucinella, el noruego Stein Halvorsen, los costarricenses José Luis Salinas y Bruno Stagno, el coreano Bong-Seok Oh, el mexicano Javier Sordo Madaleno, el colombiano Giancarlo Mazzanti e Ishtiaque Zahir de Bangladesh.

Fundada en 1857, la AIA equivale a la autoridad máxima del gremio arquitectónico en Estados Unidos. El galardón que se entregó el pasado 26 de abril de 2017, posiciona mundialmente a sus miembros. El arquitecto barranquillero Giancarlo Mazzanti pasa a la historia como el primer colombiano en entrar en la lista. “Es un honor que el trabajo realizado en favor de la inclusión y el mejoramiento de las condiciones sociales, haya sido reconocido por el AIA. Agradezco siempre parte de mi trabajo a la comunidad, pues son ellos quienes convierten las obras en símbolos de desarrollo e inclusión”. Afirma el arquitecto al referirse al nombramiento.

