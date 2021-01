Esta es la habitación de un hotel en EE.UU inspirada en la serie de Netflix Gambito de Dama

Gambito de Dama es enigmática y alucinante. Es sin duda la serie de Netflix más aplaudida del 2020 en todo el mundo y no es en vano. La historia de Beth Hamon -la ajedrecista que parecía que no encajaba en el mundo real- no solo se destacó por el vestuario o la cautivadora historia.

El interiorismo y decoración de Gambito le dio la vuelta al mundo destacándola tanto así, que un hotel en Estados Unidos decidió rendirle un homenaje. Se trata de 21c Museum Hotel ubicado en Lexington, Kentucky y que estrenó recientemente una habitación inspirada en la ambientación de la serie que se recreó los años ochenta.

Diseño de la habitación Harmon

El espacio cuenta con un ajedrez en el techo, tal y cómo lo imaginó la protagonista, está tapizado con papel de colgadura de círculos y caballos, un juego para que los huéspedes recreen torneos, antigüedades y estuvo a cargo de las reconocidas interioristas norteamericanas Isabel Ladd y la conservacionista Lucy Jones.

La sala Harmon, -nombre que se le dio a la habitación- está disponible desde ya para reserva en la página oficial del hotel.

