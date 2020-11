»»Despídase de la pintura, el papel de colgadura cambiará su vida y sus espacios para siempre

El papel de colgadura es único, versátil y funcional. Transforma y remodela espacios en tan solo minutos y casi sin dejar rastro. La pintura jamás ha podido igualarlo. Su popularidad es ancestral. Comenzó a destacarse como un elemento decorativo en el Imperio Chino en el año 100 A.C aunque en sus inicios era de papel de arroz. Todos querían tener uno en su pared tanto así que logró colarse por Arabia quienes crearon el papel pintado de lino y finalmente pasó a ser industrializado en la Revolución Francesa.

Esta tendencia casi ancestral hoy sigue vigente más que nunca y en Colombia, Papelillo y Armonía es la firma líder en el mercado reconocida por tener papel de colgadura de alta gama, vinilizado, con tecnología Alemana y fabricado en Italia, algo que los hace únicos. Cuentan con un portafolio, seleccionado de manera exclusiva en el que se incluyen las últimas colecciones de destacadas firmas como Roberto Cavalli, Armani/Casa, Gianfranco Ferré y Carrara hechas de un papel tapiz de vinilo sobre Non Wooven, -un conjunto de fibras naturales y sintéticas que se tejen de manera vertical y horizontal que logra un papel tapiz más resistente-.

Sin embargo, ese no es su único diferencial. La calidad de cada uno de sus materiales hace que el papel de colgadura de alta gama, vinilizado, con tecnología Alemana y fabricado en Italia, cuente hasta con 25 años de garantía incluyendo resistencia o durabilidad del color. Además, la marca cuenta con una asesoría personalizada en su showroom privado en el que -a través de cita previa y bajo todos los protocolos de seguridad- podrá escoger el papel de colgadura que mejor se adapte no solo a sus necesidades sino a su estilo de vida, al interiorismo de su hogar o por si aún no sabe cómo incluir el papel de colgadura en sus paredes. Es hora de cambiar su vida y sus espacios con el mejor papel de colgadura del país.

