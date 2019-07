»»»Aún hay tiempo para decorar sus espacios con Living Coral

No sabíamos qué era Living Coral hasta que Pantone decidió nombrarlo como su color oficial 2019. Tiene matices rosas y naranjas pero no es como ninguno de ellos. Es vibrante, cautivador y nos conecta tanto con lo natural que los diseñadores de interiores y decoradores pronto lo consideraron como su favorito.

Sin embargo, aunque ya pasó el primer semestre del año y ahora estamos más a portas de ir descubriendo las tendencias que nos deparan el próximo año, este color es tan funcional que puede usarlo en cualquier espacio inclusive cuando ya no sea el tono de la temporada. Es por eso que seleccionamos para usted varias maneras para decorar con Living Coral así Pantone nos vuelva a sorprender dentro de algunos meses, con otra tonalidad.

¿Decorar con negro parece una misión imposible? Acá le enseñamos cómo hacerlo sin rendirse en el intento.

Interiores

Para espacios vibrantes y creativos, este color es la dupla perfecta del blanco.

Pinceladas de Living Coral

No es necesario que sea protagonista.