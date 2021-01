Estos son los mejores objetos de diseño que va a querer tener en su casa este año

Salud y diseño

Si nunca ha tenido un Apple Watch, este es el modelo ideal para iniciarse. Presenta la mezcla perfecta de funcionalidad, diseño innovador y precio asequible. Entre las novedades está un tamaño de pantalla más grande, acelerómetro, giroscopio y altímetro –ideal para quienes disfrutan salir a correr o escalar–, así como sensores de movimiento y micrófono de última generación. Todo esto hace que sea la herramienta perfecta para los amantes del fitness y aquellos que desean monitorear su salud. www.apple.com



Fotografía: cortesía Apple

Lujo atemporal

La calidad de su maquinaria y su diseño hacen que los relojes Rolex sean únicos e icónicos. El modelo Oyster Perpetual Sky-Dweller, que por primera vez para la categoría clásica de la firma presenta un brazalete Oysterflex, es muestra de ello. La modalidad propuesta –fabricada en oro amarillo de 18 quilates– permite la lectura simultánea de la hora de dos husos horarios –la de referencia, en formato 24 horas, se indica en un disco excéntrico, y la local, mediante agujas tradicionales en el centro de la esfera–. Además, tiene un calendario anual que distingue automáticamente los meses de 30 días de los de 31. www.rolex.com



Fotografía: cortesía Rolex

El universo Cartier

La reconocida joyería francesa lanza una línea de productos con los que todos interactuamos en nuestro día a día. Son “cuatro colecciones inspiradas en la decoración, la escritura, la infancia y el juego, que invitan a la belleza más cercana”, declaran desde la firma. Entre los materiales usados están el metal, la porcelana, la piel, el papel y la cachemira. Estos objetos van desde “los más prácticos hasta los más lúdicos, desde los más delicados hasta los más nómadas, desde los más infantiles hasta los más adultos, unidos por sus códigos emblemáticos: la pantera, la doble C, el bestiario…”. www.cartier.com



Fotografía: cortesía Cartier



Fotografía: cortesía Cartier

Un gran detalle

Las joyas son y serán un excelente regalo en esta época. La Joyería Liévano creó estos pequeños topos de diamantes, de talla redonda, engastados en un hexágono de oro blanco de 18 quilates. Este modelo, parte de la colección Regala momentos, es bastante diferente si se compara con los diseños clásicos, convirtiéndose en un complemento sencillo, elegante y moderno que puede ser usado en cualquier momento. En su elaboración utilizan técnicas artesanales. www.joyerialievano.com



Fotografía: cortesía Joyería Liévano

Luz difusa

La lámpara Arrangements de la marca Flos, diseñada por Michael Anastassiades y distribuida en Colombia por la firma Schaller, permite diversas composiciones según la altura del espacio y la forma que la persona prefiera. Es una propuesta esbelta y a la vez impactante. www.schaller.co



Fotografía: cortesía Schaller

Sonido perfecto

Sonos, compañía especializada en productos de sonido de alta calidad lanza Sonos Five, una actualización del parlante más potente de la marca. Este diseño se integra a cualquier espacio, ya que es posible utilizar una

sola bocina al ubicarla de forma horizontal o vincularla con otra de la misma categoría –para tener un audio estéreo envolvente y real– con tan solo ponerla verticalmente. Está pensado para reproducir vinilos, por lo que cuenta con una entrada de línea para conectar una tornamesa. Disponible en colores negro y blanco. www.sonos.com



Fotografía: cortesía Sonos

Todo para casa

Si algo aprendimos durante este año es la importancia del hogar. Muchos descubrieron las diversas mejoras que podían hacer a sus espacios, y esto no se queda en tumbar paredes, los electrodomésticos son una parte vital al momento de tener una agradable experiencia en la vivienda. Pensando en ello, la firma Casa Magna presenta NutriBullet Rx, que extrae el máximo de los nutrientes de los alimentos de forma sencilla y permite preparar bebidas nutritivas frías, ensaladas y –con el botón de calentamiento– sopas en tan solo siete minutos. www.casa-magna.com.

Un pequeño sol

La lámpara Here Comes The Sun –cop mini–, diseñada por Bertrand Balas para la marca DCW Éditions, disponible en Belgravia Luxury Home, es perfecta para crear ambientes lujosos con mucho carácter. Su exterior oscuro es cortado, casi a la mitad, para revelar un interior resplandeciente y sinuoso. Este es un objeto delicado y a la vez poderoso que permite dos formas de iluminación artificial de manera simultánea. www.belgravia.com.co



Fotografía: cortesía Belgravia Luxury Home

Momento especial

Para la época de fin de año la marca Nespresso lanza una edición limitada compuesta por tres cafés –dos saborizados y uno negro, inspirados en las tradiciones festivas de Italia–, y una nueva línea de accesorios.

La colección Lume, creada por la diseñadora milanesa Federica Biasi, es una versión moderna del tradicional juego de tazas de café de porcelana blanca. Su forma orgánica y atemporal busca brindar una sensación de intimidad y calidez. La línea también tiene una solución de almacenamiento para las cápsulas Nespresso llamada Lume Mia, un Nomad Travel Mug, que tiene doble aislamiento para proteger las manos del calor de la bebida, y una vela perfumada –Café Absolu– hecha en colaboración con la perfumista francesa Olivia Giacobetti. www.nespresso.com/co