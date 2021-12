Estos son los tapetes colombianos que son un objeto de diseño

Su eslogan, “Arte al piso”, encapsula todo lo que representa CB Rugs: tapetes que son un objeto de diseño.

«Una vez un arquitecto me dijo: ‘La obra no comienza en el techo, comienza en el piso’”, recuerda Cristina Borelly, product scouter manager de la empresa barranquillera CB Rugs, dedicada al mundo de los tapetes desde hace seis años. Estos elementos, que marcan el camino por seguir en una propuesta de interiorismo, “son quizá el objeto que más perdura en los hogares, debido a que no lo puedes teñir o transformar”. Escoger un buen tapete es algo importante. Consciente de ello, la compañía CB Rugs ofrece una amplia gama de materiales, desde seda hasta bambú, múltiples escalas y “un panel con 1.500 colores”. El objetivo de esta firma no es llegar al cliente final, sino resolver las necesidades de arquitectos y diseñadores, que tienen en su mente la totalidad del proyecto. No obstante, las personas pueden acercarse a sus productos por medio de sus 60 distribuidores, repartidos por todo el país.

Debido a que sus tapetes son producidos por reconocidas compañías en India y Turquía, CB Rugs está en capacidad de ofrecer diseños personalizados a las necesidades de arquitectos y diseñadores, sin tener que comprar en volumen. Esto lo complementan sus colecciones, creadas por su equipo in house. A lo largo del año la empresa lanza cuatro líneas. Entre las novedades, para junio del próximo año la compañía planea lanzar su primera línea producida en Colombia, de la mano de dos reconocidos arquitectos. Tendrá influencia de las técnicas artesanales, será un proceso mucho más manual y “la vamos a fabricar en telares. En principio son tapetes más rústicos, de proporciones no tan grandes”. Asimismo, en sus nuevas colecciones presentarán dos novedosas tecnologías. Alma, compuesta por 15 colores y con bordes terminados a mano, será repelente al agua –así no se mancha con el vino si la persona reacciona con prontitud–, y Bohemian, un homenaje a los tradicionales tapetes turcos con sus desgastes, será de fácil lavado: “Los pequeños los puedes meter en la lavadora y los grandes simplemente con agua y jabón”.

Para más información visite la página oficial de CB Rugs.