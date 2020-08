»»6 tapetes que van a transformar para siempre cada espacio de su hogar

No hay mejor accesorio que un tapete. Hay quienes afirman que es un complemento pero está diseñado para ser protagonista. Comenzó siendo una obra maestra decorativa hecha a mano que rodeaba y exaltaba la excentricidad de la monarquía. Lleva más de tres siglos siendo una tradición europea y hoy en día no hay ningún espacio en el mundo que no tenga uno.

Están hechos en seda, lana, telares, hilo, fibra y son tan imprescindibles que interioristas y decoradores año tras año seleccionan las mejores tendencias de estos textiles para que no solo busquen resaltar cualquier espacio de su casa u oficina sino para que lo transforme para siempre. En Colombia por su parte, hay una compañía especializada que lidera el mercado de tapetes y alfombras guiado por las colecciones más deseadas de reconocidas ferias de estos complementos en todo el mundo.

Tejidos Lav, que lleva más de 60 años transformando espacios con textiles, lanzó su nueva colección de tapetes que incluyen las mejores tendencias del mundo para darle más protagonismo a cada rincón del hogar: nuestro templo durante el confinamiento. ¿Cuál es su favorito?

MIRA:

Colección de tapetes para exteriores, de textura plana que simula el tejido a mano, en colores neutros obtenidos de la combinación de hilos diferentes que le dan un aspecto único en diseños contemporáneos.

High Field:

Tapetes de colores ordenados linealmente en degrade que nos muestran visualmente una transición suave y progresiva de colores que combinan en todo tipo de decoraciones.

Bohemia:

Diseños modernos florales en colores neutros, tonos azules y rojos bellamente mezclados con un sutil brillo y suavidad.

Re-fold:

Tapetes en tonos pastel y diseños clásicos de estilo vintage desgastado, con flecos en los extremos y base plegable que contiene el 60% de algodón reciclado lo cual lo hace sostenible con el medio ambiente.

Asterya:

Colección de hilos suaves y coloridos en poliéster, combinados en diseños modernos que le dan textura única.

Vinci:

Tapetes en colores cálidos contrastados con diseños abstractos y hermosos contornos que sin duda agregarán elegancia a todos los espacios.