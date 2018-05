4 reconocidos artistas de larga trayectoria eligieron a un grupo de jóvenes para un período de intercambio creativo e inspiración personal auspiciado por la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos. Se trata del arquitecto sir David Adjaye, reciente ganador del Premio Beazley, reseñado en nuestra edición anterior; el músico Zakir Hussain, considerado el mejor exponente de la tabla –instrumento de percusión membranófono compuesto de dos unidades–; la bailarina y coreógrafa Crystal Pite, ganadora en 2015 del Olivier Award for Outstanding Achievement in Dance; y, finalmente, el novelista y periodista Colm Tóibín –su novela The Master entró en la lista de los diez libros más importantes de 2004 de The New York Times–.

Para la firma de relojes de lujo este programa filantrópico multidisciplinario tiene como propósito descubrir a noveles artistas con talento y reunirlos con reconocidos referentes en sus campos para que entablen una colaboración creativa durante un período de un año o más. El objetivo es garantizar que el arte al más alto nivel se transmita de una generación a otra. Para el período 2018-2019, el arquitecto británico nacido en Ghana, David Adjaye, eligió trabajar con Mariam Kamara, procedente de Nigeria; el músico indio Zakir Hussain con Marcus Gilmore, de Estados Unidos; la coreógrafa y bailarina canadiense Crystal Pite con Khoudia Touré, de Senegal; y el escritor irlandés afincado en Nueva York Colm Tóibín con Colin Barrett, de Irlanda. Todos con carreras prometedoras. Durante el tiempo de la colaboración, las parejas tendrán total libertad para establecer fechas y los lugares de su interacción.





“Los artistas que tan generosamente han aceptado participar como mentores en la Iniciativa Artística Rolex 2018-2019 han tenido una profunda influencia en sus disciplinas y cuentan con la máxima admiración tanto del público como de sus colegas”, concluyó Rebecca Irvin, directora de filantropía de la firma.



