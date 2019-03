Para la marca de textiles de origen norteamericano Sunbrella, ésta paleta de colores genera un ambiente que invita a emprender un viaje y escapar a otro mundo lleno de exuberante vida vegetal. Tanto en interiores como en exteriores, el Espíritu de Trópico se mezcla sin esfuerzo con cualquier tipo de mobiliario. Esta tendencia, naturalmente se trata de texturas generosas, formas y colores.

Colombia es un país en donde el trópico viene incluido, forma parte de nuestro ADN. AXXIS invitó a la arquitecta Jimena Londoño a que reinterpretara esta colección y la re direccionara hacia posibilidades de interiores contemporáneos y cercanos a la cultura urbana colombiana.

¿Para usted qué es el trópico?

Extraer la naturaleza, el trópico no necesariamente significa una palmera. Es cien por ciento color y frescura, creo que no hay que tenerle miedo a utilizarlo en su máxima expresión. En este caso, el recurso geométrico que propone la colección de Sunbrella puede funcionar muy bien para bajarle el tono y aplicarlo a espacios que no necesariamente estén en el trópico, pero que de alguna manera quieran evocarlo sin ser tan literales.

¿Qué colores utilizaría para evocar él trópico?

El verde es sinónimo de trópico, es un color bastante representativo que abre una gama de posibilidades relativas a la naturaleza. También lo es en gran medida el amarillo. Todo está en el balance.

¿Cómo utilizaría esta gama en un espacio contemporáneo?

Siendo arriesgada. Partiendo de esta paleta de colores, utilizaría esta gama que complemente el color, tapizando una pieza de gran formato como un chaise long o sofá con telas de diseño. Por ejemplo, utilizaría el patrón de mayor tamaño como protagonista en donde predomine las geometrías grandes, y lo mezclaría con accesorios de geometría menor en los detalles. De nuevo, sin temor a mezclar y ser exuberante, como la naturaleza misma.

¿Y cuál sería su sello personal?

Mezclarlo con maderas locales tropicales achocolatadas como sapan y la teca, y lo complementaría con metales como el bronce. Siendo el textil el protagonista.

¿Qué tipo de espacio se imagina para esta tendencia?

Residencial. ¡Una sala! En donde esta pieza sea la principal. Traer las bases y lo que representa la extensa gama del verde dentro de la naturaleza al interior de una casa.

¿Qué evitaría?

El rojo. el plástico, lo frío.

Como diseñadora de interiores radicada en Colombia, ¿qué encuentra en esta colección?

Un recurso muy extenso dentro de cada paleta y cada gama. Es muy completa, va desde el patrón más minuciosos hasta el más grande, es diversa. Además, el diseño está pensado para espacios contemporáneos. Por otro lado, al ser textiles resistentes, uno puede llevar el interior al exterior y viceversa.

