»»»Grafitis para recorrer descalzo

“Esta es una serie pequeña, artística y única”, afirma la neomuralista colombiana Ledania sobre su colección de tapetes para la compañía Tejidos LAV. Y es que su arte, si algo puede considerarse, es único.

Debido a su incesante deseo de experimentar, la artista bogotana contactó a Tejidos LAV para realizar, por primera vez en su carrera, una línea de tapetes con sus diseños. “Muchas veces me contratan para pintar fachadas de tiendas o casas y, así, mi obra se vuelve arte público. Acá tomo el muro que hice para ellos, lo divido en seis secciones y creamos las alfombras. Ahora las personas pueden llevárselas a sus casas y lo que era público pasa a ser privado, un objeto de diseño”.

En un camino totalmente nuevo, tanto para la artista como para la compañía productora, el proceso creativo ocurrió lejos de los computadores y programas de diseño, pero cerca de los grafitis y los muros. “Soy una persona bastante plástica, no me gustan los medios digitales, pero sí untarme de pintura. Entonces usé el muro de la tienda –ubicada al norte de Bogotá– para concebir algo muy detallado que pudiera dividirse en seis partes”.

No obstante, Ledania debía cumplir ciertos requisitos por ser un nuevo medio para sus obras. “Este muro tiene una gama cromática específica, que sale de los hilos que usan para tejer los tapetes. Empleamos cerca de 12 tonalidades, en una gama muy definida”.

Agrega que no tuvo “más inspiración que sentirme a gusto con las formas. Es decir, estaba consciente de que todo lo que pintaba, si lo dividía y lo plasmaba en una alfombra, lo iba a querer tener en mi casa. No hice algo fuerte a nivel visual, no deseaba que se viera ni femenino ni masculino, buscaba que se pudiera usar en cualquier situación”. Y así, entre los seis diseños hay propuestas tanto para las personas de gustos tradicionales como para las más arriesgadas.

Con un lanzamiento programado para el próximo 29 de junio, la nueva colección de Tejidos LAV realizada por Ledania buscará llegar a un público amante del arte y, por qué no, que cada una de las piezas sea considerada una obra, una obra para sentir con los pies.

