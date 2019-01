»»Guía AXXIS de ferias de diseño y arquitectura 2019: primer semestre

Heimtextil

Es la feria comercial internacional de textiles para el hogar y contract más grande y es la encargada de inaugurar el calendario de ferias de diseño en el mundo. Se llevará a cabo en la ciudad de Frankfurt, Alemania, del 8 al 11 de enero de 2019. Esta feria es un barómetro de tendencias para el sector y es visitada por un promedio de 70,000 profesionales de 135 países. Cuenta con un aproximado de 3.000 expositores que presentarán sus innovaciones en el desarrollo textil. heimtextil.messefrankfurt.com

IMM Cologne

Es tanto una plataforma de negocios como un punto de acceso para los que marcan tendencia. Al comienzo de cada año, la feria internacional de muebles e interiores en Colonia muestra cómo viviremos en el futuro. No solo mañana o en la próxima temporada, sino más allá. Esto es gracias a que en IMM Cologne, los visitantes comerciales y los consumidores pueden ver no solo los muebles, la iluminación, los textiles y los colores para el hogar de la próxima temporada, sino también los diseños vanguardistas de jóvenes talentosos, las soluciones para el hogar inteligentes y los conceptos interiores visionarios de las estrellas de la escena del diseño. Se lleva a cabo del 14 al 20 de enero de 2019 en la ciudad de Colonia, Alemania. imm-cologne.com

MAISON & OBJET

Desde 1995, ha sido uno de los eventos más importantes del mundo para profesionales del estilo de vida, interiorismo y diseño. Cada edición en las afueras de Paris, reúne a unos 3.000 expositores y más de 90.000 visitantes de los cuales el 50% provienen de fuera de Francia. Esta feria de gran formato cuenta con dos ediciones al año. La primera, la cual se caracteriza por su énfasis en diseño se llevará a cabo del 18 al 22 de enero, y la segunda con un enfoque en decoración se lleva a cabo en el mismo lugar durante el mes de septiembre de 2019. maison-objet.com

ARCHITECT @WORK

Esta feria itinerante que comienza en Londres está pensada por y para arquitectos. El diseño de exposición único e innovador de ARCHITECT @WORK fue creado por C4 -Creative Fo(u)r para garantizar el contacto óptimo entre expositores y visitantes, estos son conducidos automáticamente a lo largo de una ruta que serpentea a través de pequeños módulos uniformes. El tema de la primera muestra del año está ciento por ciento enfocada al futuro. En una época en la que el cambio se mide en segundos, no en años, y la sostenibilidad es una necesidad, no un “extra”, los arquitectos y diseñadores tienen cada vez más la tarea de proponer proyectos que tengan una vida útil prolongada. ARCHITECT @WORK UK se llevará a cabo del 30 al 31 de enero de 2019. Esta feria también cuenta con ediciones en países como: Bélgica, Holanda, Francia, España, Austria, Turquía y Dinamarca entre otros. architect-at-work.co

Stockholm Furniture & Light Fair

Durante la Feria de Muebles y Luz de Estocolmo, los visitantes conocen de primera mano lo que propone el diseño escandinavo. La feria es un punto de encuentro para presentar las últimas innovaciones en diseño de interiores e iluminación para hogares y espacios públicos provenientes de esta parte del globo. Se llevará a cabo del 5 al 9 de febrero de 2019 en la capital sueca. stockholmfurniturelightfair.se

Semana del Modernismo

la Semana del Modernismo es una celebración anual del diseño, la arquitectura, el arte, la moda y la cultura modernos de mediados de siglo. Este festival se lleva a cabo del 14 al 24 de febrero en el área de Palm Springs, en el sur de California. La Semana del Modernismo presenta más de 350 eventos, entre ellos: el show y la venta de clásicos del modernismo, recorridos exclusivos en las casas insignias del movimiento, así como películas, conferencias, y los recorridos arquitectónicos. modernismweek.com

Design Indaba

Conocido por ser el anfitrión de la mejor conferencia creativa del mundo, el Design Indaba Festival es una celebración anual de diseño y creatividad, que muestra los talentos más destacados y relevantes de los sectores creativos africanos. Se lleva a cabo en la Ciudad del Cabo en Sudáfrica del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019. designindaba.com

Design Shanghai

Es el evento internacional de diseño líder en Asia, abriendo nuevos caminos y sentando un precedente en la siempre creciente comunidad del diseño asiatico. Con las mejores marcas y galerías de diseño de todo el mundo, Design Shanghai ofrece una plataforma única y emocionante para establecer redes, intercambiar y establecer relaciones comerciales a largo plazo con los mejores arquitectos, diseñadores de interiores, desarrolladores de propiedades, minoristas, coleccionistas y compradores privados de este continente. Se lleva a cabo del 6 al 9 de marzo en Shanghai, China. designshanghai.com

El salón internacional del Mueble de Milán

Un escaparate que siempre ha mezclado negocios con cultura, dando forma a la historia del diseño y la decoración de ayer, hoy y mañana. Una plataforma global para productos verdaderamente de primer nivel con énfasis en la innovación. Es sin duda la feria más importante de diseño del mundo, con más de 330,000 asistentes en promedio cada año de 165 diferentes naciones. Se llevará en abril de 2019. salonemilano.it

Expoartesano

La segunda feria más grande de artesaías en Colombia se lleva a cabo del 10 al 19 de mayo en la ciudad de Medellín. La siguiente edición es en diciembre y se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá. expoartesano.com.co

ICFF

Durante más de 30 años, La feria anual internacional de muebles contemporáneos ICFF ha construido una sólida reputación como la plataforma norteamericana de diseño global. Más de 900 expositores de todo el mundo muestran la última frontera de lo que es mejor y lo que está en diseño de lujo para más de 38,000 asistentes en la industria del diseño. Se llevará a cabo del 19 al 22 de mayo en la ciudad de Nueva York. icff.com

CASACOR Brasil

La plataforma de diseño y la decoración más importante de Brasil inaugura su feria itinerante por el país el 21 de mayo de 2019 en la ciudad de São Paulo. Su largo recorrido dura hasta finales del año. casacor.abril.com.br

Habitat expo

Profesionales del mundo del interiorismo, el diseño y la arquitectura de México muestran al mercado su visión del negocio en esta feria enfocada al interiorismo, que se llevará a cabo del 23 al 25 de mayo de 2019 en Ciudad de México. habitatexpo.com

El Festival de Arquitectura de Londres

Este festival celebra a Londres como el centro mundial de la arquitectura. El festival regresa este año del 1 al 30 de junio de 2019 con un programa animado y diverso de eventos públicos en esta ciudad que exploran el tema de los “límites”. Comenzó en 2004, y desde entonces ha crecido hasta convertirse en el festival anual de arquitectura más grande del mundo. londonfestivalofarchitecture.org

NeoCon

En su 51ª edición como la plataforma líder mundial y el evento más importante del año para la industria del diseño comercial, Neocon se llevará a cabo del 10 al 12 de junio en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. neocon.com

Medellin Design Week

Un evento anual que tiene lugar en la ciudad de Medellín, Colombia. Durante los últimos cuatro años, ha sido un lugar donde profesionales, estudiantes y entusiastas del diseño pueden reunirse y tener discusiones alrededor de propuestas actuales e innovadoras de diferentes áreas tales como: diseño de producto, diseño industrial, diseño gráfico, diseño audiovisual, arquitectura, realidad aumentada y muchos más. Se llevará a cabo durante el mes de junio en la capital antioqueña. medellindesignweek.com

//revistaaxxis.com.co