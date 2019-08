»»En Corea del Sur están construyendo el primer hotel sostenible sobre el mar

El diseño de este hotel está revolucionando el mundo. Se trata del primer hotel faro construido sobre el mar que además de ser amigable con el medio ambiente, sería sostenible.

La ubicación actual del hotel del faro está planteada para ser frente a la costa de Corea del Sur, cerca de la isla de Jeju. Se accedería al sitio en barco a través de aguas entre 1500 y 7000 pies de profundidad. Corea del Sur tiene una gran cantidad de parques eólicos marinos, y desde 2006 ha invertido en la producción de turbinas eólicas de gran tamaño y plataformas petroleras en sus astilleros de construcción naval.

Los contratistas industriales y de construcción naval han estado fabricando las turbinas eólicas, y la Sra. Krasojević cree que la industria de la construcción naval, junto con la ingeniería marina, puede inspirar procesos de construcción que se centren en aprovechar la energía renovable para que funcione de manera eficiente en entornos difíciles como el mar abierto, al tiempo que protege el medio ambiente. El hotel faro se apropia de una plataforma petrolera existente, utilizando la plataforma de patas de tensión para el soporte estructural sobre el que está diseñado el hotel.

El diseño del hotel faro se compone de tres elementos de construcción que contienen la sala de estar, el vestíbulo y las áreas sociales del hotel. Las elevaciones de la superficie de aluminio son capas que se envuelven alrededor de los elementos del edificio del hotel y se suspenden de la estructura principal y que además, encierran el ala de las turbinas que producen energía eléctrica cuando se sumergen en el mar.

El agua de mar choca contra los paneles de aluminio, volteando sobre las turbinas hidroeléctricas que quedan atrapadas como percebes entre las capas de las superficies revestidas de aluminio. Las turbinas que fluyen se flexionan a medida que el agua fluye sobre ellas, de manera similar a un convertidor de sobretensión de onda oscilante. Las alas plegables están conectadas a las elevaciones que sujetarán de manera segura la turbina, permitiendo que las aletas oscilen hacia atrás y hacia adelante para un mayor efecto.

Los movimientos de elevación de la turbina son coreografiados por la sección del bastidor hidráulico de la rueda pivotante. Esta rueda pivotante está atornillada a la estructura primaria para reducir el estrés por fatiga causado por el cambio de cargas debido al movimiento y la redistribución de la carga. La rueda de pivote se mueve y se inclina, bajando y girando las elevaciones de acuerdo con la dirección del viento y las olas para una energía generada óptima.

Levantar las elevaciones de la turbina fuera del agua minimiza la corrosión del agua salada; Todos los materiales utilizados son fáciles de adquirir y reemplazar, mientras que el revestimiento viene en un formato modular, lo que facilita su reparación. Las turbinas yacen planas contra la elevación cuando están inactivas. Son robustos, más fáciles de colocar verticalmente y baratos en comparación con las turbinas de hélice, aunque no tan eficientes, por lo que están en capas en este esquema. Los ánodos de sacrificio están dispersos por toda la estructura para evitar la corrosión; Como el zinc tiene un mayor potencial electroquímico negativo que el acero, los ánodos protegen la estructura primaria de la bioincrustación marina.

Las turbinas que fluyen convierten la energía cinética del agua en energía eléctrica, generando suficiente para hacer funcionar el faro y los filtros de desalinización. Cualquier exceso de energía se almacena. El proceso también apunta a reducir el consumo de agua almacenando agua de lluvia, desalinizando agua de mar, implementando sistemas de aguas grises y recuperando agua.

El hotel faro se encuentra en una plataforma de patas de tensión que funciona de la misma manera que una boya amarrada y tensa. La estructura flotante amarrada es un gran barco flotante semisumergible, que utiliza un ancla de vacío de gravedad pesada que lo sujeta al fondo del mar. La fuerza de tensión se mantiene en estos cables verticales ajustando la flotabilidad de la plataforma flotante, asegurando una tensión positiva en todo momento. Este método reduce la respuesta marina en la plataforma a cero efectivamente en términos verticales y muy poco horizontalmente. La deriva horizontal se puede reducir aún más según sea necesario. El uso de la flotabilidad contra un sistema de amarre de tensión permite el uso de una plataforma flotante semisumergible, que puede transportar una carga adicional que equilibra al aumentar la flotabilidad.

El hotel está fabricado a partir de una serie de secciones de membrana de ETFE moldeadas parcialmente infladas. Ligeras pero duraderas, estas secciones de esclusas de aire se separan y flotan en caso de una ola rebelde o una emergencia. La sala de la linterna, ubicada en la parte superior del hotel, se revela cuando las elevaciones bajan durante las tormentas. La luz de la linterna de vidrio de Fresnel se proyecta sobre toda el área, creando un vestíbulo iluminado con dosel de vidrio. La luz refractada se intensifica a medida que se irradia a través de su entorno, difuminando los bordes entre el espacio interior y el exterior.

El diseño original preveía almacenar agua dentro de las elevaciones como energía potencial; Las elevaciones son en efecto la estación hidroeléctrica. Sin embargo, el peso de las elevaciones llenas de agua pondría demasiada tensión en la estructura que debería mantenerse regularmente, aumentando el costo de funcionamiento del hotel. Los bolsillos dentro de la elevación se llenarían de agua de mar y la almacenarían hasta que esta energía cinética potencial sea necesaria para generar electricidad, actuando de manera similar a las presas de yacimientos altos y bajos. Las elevaciones liberan el agua de mar almacenada a través de las turbinas integradas. Durante una tormenta, el agua de mar almacenada dentro de las elevaciones refuerza el faro contra las fuerzas del viento y el agua.

El hotel Lighthouse ofrece oportunidades de voluntariado para que los huéspedes se involucren con la biodiversidad y las energías renovables. Permitir a los viajeros desafiarse y comprometerse con los esfuerzos de conservación, contribuyendo positivamente a proteger los ecosistemas, será una experiencia de viaje transformadora. Esto podría significar cualquier cosa, desde ofrecer un retiro de meditación fuera de la red hasta facilitar el trabajo voluntario con organizaciones sin fines de lucro.

Los diseños de los océanos y el agua de mar deberían incluir las energías renovables. Los océanos son vastas áreas de agua de mar que se calientan y retienen la energía solar; El 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, que captura la luz solar que se puede transformar en energía eléctrica utilizable. El único problema es que la diferencia entre las temperaturas de profundidad, desde agua fría hasta agua tibia, implica el uso de mucha energía para extraer la energía térmica del océano. El uso de amoníaco que tiene un punto de ebullición más bajo reducirá la energía necesaria para el proceso de extracción, pero ¿sigue siendo beneficioso? No se han realizado suficientes investigaciones para encontrar la manera más eficiente de extraer la energía térmica del océano. Tanto el agua de mar tibia como la fría se bombean a intercambiadores de calor que separan los diferentes fluidos. El amoníaco, que tiene un bajo punto de ebullición a temperatura ambiente, se alimenta a un intercambiador de calor.

El agua de mar tibia en un intercambiador de calor adyacente hierve el amoníaco para crear vapor. El vapor presurizado atraviesa una tubería para hacer funcionar una turbina conectada a un generador que produce electricidad. Después de que el vapor de amoníaco abandona la turbina, desciende a través de una tubería a una cámara rodeada de tubos de agua de mar fría. El vapor de amoniaco se enfría y se vuelve líquido nuevamente, continuando así el ciclo; No es el más eficiente de los procesos, sino un comienzo, sin duda. continuando así el ciclo; No es el más eficiente de los procesos, sino un comienzo, sin duda. continuando así el ciclo; No es el más eficiente de los procesos, sino un comienzo, sin duda.