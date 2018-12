The Imprint, de MVRDV, es parte del complejo más grande de Paradise City en Corea de Sur. Consta de 6 edificios en total, que brindarán una gama completa de entretenimiento y atracciones hoteleras a menos de un kilómetro del aeropuerto más grande de este país. Dado el programa propuesto de los 2 edificios, un club nocturno y un parque temático cubierto, el cliente requería un diseño sin ventanas, pero que aún estuviera integrado con los otros edificios del complejo. Por lo tanto, el diseño de The Imprint surge de una pregunta simple: ¿podemos diseñar una fachada expresiva que se conecte con su entorno, aunque no tenga ventanas? El diseño logra esto al proyectar las fachadas de los edificios circundantes en el complejo, que se “cubren” sobre las formas de edificios simples y las plazas como una sombra, y se imprimen como un dibujo en relieve en las fachadas.

“Al colocar, por así decirlo, los edificios circundantes en las fachadas de nuestros edificios y en la plaza central, conectamos The Imprint con los vecinos”, comenta Winy Maas, director y cofundador de MVRDV. “Esto asegura la coherencia del proyecto. Paradise City no es una colección de objetos individuales como Las Vegas, sino una ciudad real “, agrega.

Para lograr la “impresión” deseada de los edificios circundantes, la fachada de The Imprint está construida con paneles de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Como muchos de los 3,869 paneles son únicos, la construcción requirió que los moldes fueran producidos individualmente usando los archivos de modelado 3D de MVRDV desde la fase de diseño. Una vez instalados, estos paneles se pintaron de blanco para resaltar el relieve en el diseño. Como explica Winy Maas: “Hace dos meses, la mayor parte del revestimiento se hizo y el cliente dijo: “esto es una obra de arte”. Lo interesante de esto es que están buscando ese impulso, que el entretenimiento puede convertirse en arte o que el edificio puede volverse artístico de esa manera. ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre arquitectura y arte? El proyecto juega con eso y creo que la abstracción es parte de él, pero tiene que sorprender, seducir y calmarse “, añade Maas.

El punto dorado es el elemento expresivo más obvio y atractivo del proyecto, incluso llamando la atención de los pasajeros que aterrizan en el aeropuerto de Incheon. El color dorado se logra de manera simple, usando pintura dorada en lugar de blanco, y se refuerza con la iluminación de las fachadas en la noche: mientras que la mayoría de la fachada se ilumina desde abajo, la mancha dorada se resalta desde arriba. “El edificio virgen ha recibido un toque de oro. Esto lo hace como si la entrada también estuviera iluminada por la noche con un rayo de luz solar “, dice Maas.

“Los pasajeros en el avión entrante ya pueden ver este “sol “desde arriba del océano, como una especie de bienvenida a Corea del Sur”. Las entradas, donde se levantan las fachadas como una cortina para revelar los techos espejados y los pisos de vidrio, exudan una sensación de emoción adentro. “Reflexión y teatralidad, por lo tanto, se combinan. Nuestro diseño, después de las aventuras nocturnas, sigue un silencio zen durante el día, lo que proporciona una situación casi literalmente reflexiva para las fiestas posteriores. A Giorgio de Chirico le hubiera gustado pintarlo, creo”, concluye Maas.

//revistaaxxis.com.co