Realizar una acertada lectura de su cliente fue el principal reto de la interiorista ibaguereña Connie Clavijo cuando aceptó decorar este apartamento ubicado al noroccidente de Bogotá. “Cuando llegué, el propietario, que trabaja en el mundo del diseño, ya había definido los terminados de la carpintería. Mi objetivo era aportar a los espacios existentes, pulir los detalles”, afirma la decoradora, cuyo mentor fue el diseñador de interiores William Piedrahíta.

Su propuesta comenzó a desarrollarse a partir de una gran biblioteca en el hall de acceso. “Al ingresar al apartamento te encuentras con un largo corredor, así que teníamos que poner un elemento que impactara a primera vista. Les propuse hacer una biblioteca de lado a lado. Esa idea me consiguió el trabajo”, asegura con una sonrisa. Y, en efecto, tan pronto se abren las puertas del ascensor aparece una gran biblioteca blanca con algunos acentos de color. En esta estructura de piso a techo llaman la atención una balsa hecha por un artesano e inspirada en el sombrero vueltiao, y un clóset con puertas de espejo azul que sirve de guardarropa, donde los invitados se despojan de sus abrigos. “Otra alternativa hubiera sido poner un perchero, pero no me gusta como se ve con las carteras y los sacos encima”.

El hall remata en una amplia zona social inundada de luz natural gracias a las puertas correderas de vidrio. Allí, un cielorraso alistonado de madera acoge dos salas que pueden funcionar como una sola gracias a la disposición del mobiliario. Un tapete de fibra natural hecho por una artesana que Clavijo conoció en una pasada edición de Expoartesanías, unifica este espacio, donde los sofás de corte clásico juegan con mesas de centro más contemporáneas. Al fondo, las formas geométricas de las puertas del bar llaman la atención. Clavijo comenta que fueron hechas y pegadas a mano, como si de un Lego se tratara. Al abrirlo, los recubrimientos de espejo hacen que se perciba mucho más profundo de lo que realmente es. Frente a este, al otro extremo, una chimenea de gas crea un ambiente acogedor, ideal para sentarse a conversar.

Contiguo a la sala está el comedor, un espacio donde se utilizaron elementos adquiridos previamente por los dueños. “Tenían varios tapetes persas, así que propuse ponerlos uno sobre otro para aprovecharlos”. Esta idea ayuda a enmarcar la mesa de madera natural entre diversos colores y figuras geométricas. En este ambiente destaca, además, el contraste del muro negro de madera, hecho por el dueño, con la pared cubierta por espejos de piso a techo, donde sus uniones en ángulo generan un efecto visual sutil e interesante.

La cocina, ubicada en un área generosa donde predomina el blanco, está separada de la zona social. Este espacio, diseñado por el propietario, está pensado para ser lo más funcional y práctico posible. Sobresale su iluminación natural por medio de claraboyas. El baño auxiliar llama la atención porque presenta una propuesta audaz. Clavijo lo encontró desprovisto de calidez, compuesto solamente por una ventana cubierta por una cortina, un sanitario y un lavamos. No había lugar para objetos tan elementales como el jabón. Ahora las paredes tienen un papel tapiz en zigzag negro y blanco que aporta movimiento, las cortinas fueron remplazadas por plantas que permiten el ingreso de luz, pero a la vez procuran privacidad, y al lavamanos lo complementan dos muebles de madera que lo hacen más práctico.

Por otra parte, replanteó la habitación del hijo de los propietarios para darle un mejor uso a la doble altura del espacio. “Inicialmente querían que el estudio quedara en el mezanine, pero era mejor ubicar en esa área el dormitorio, así, cuando tiene invitados los recibe en la sala que le diseñamos y su privacidad no se ve afectada, el cuarto no queda a la vista”.

Así, este apartamento compuesto por cuatro habitaciones, sala, comedor, cocina, cuarto de servicio y terraza –próxima a ser intervenida por la diseñadora de interiores–, logra generar un ambiente de calidez. Al recorrerlo es evidente que refleja los gustos de sus propietarios y se aleja de las propuestas impersonales, que parecen sacadas de las páginas de un catálogo, para presentarse como un verdadero hogar.

