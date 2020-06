»»El primer centro de experiencias gastronómicas y de cocina abrió sus puertas en Bogotá

“La idea está inspirada en el libro ¡Sálvese quien pueda! El futuro del trabajo en la era de la automatización, de Andrés Oppenheimer. En él habla de los cambios que vivimos con la era de la tecnología y cómo los negocios evolucionan”, comenta la gerente general de Casa Magna, María Teresa González, sobre el nuevo punto de la compañía en el Centro Comercial Andino, ubicado al norte de Bogotá. Con cerca de 240 metros cuadrados, este nuevo centro no es una tienda común donde los vendedores ofrecen diversos productos pensados para la cocina.

“Todo está basado en la experiencia de cocinar, para que cuando un cliente quiera comprar un electrodoméstico, esté asesorado por una persona que realmente sabe cómo y para qué se usa”. Para lo anterior, la firma dispuso tres amplios mesones, totalmente funcionales, para cada una de sus marcas más representativas: KitchenAid –Estados Unidos–, Ariston –Italia– y Franke –Suiza–. Allí, los chefs ofrecen experiencias para ver en acción los objetos, en funciones que pueden ir “desde hornear algo hasta preparar un capuchino”.

Con un nuevo centro de experiencias en el Centro Comercial Andino, al norte de Bogotá, Casa Magna ofrece a las personas diversas vivencias relacionadas con el mundo de la cocina y la gastronomía. Algunas serán virtuales. Asimismo, en toda la tienda, estanterías de madera, perfectamente iluminadas, exhiben diversos objetos de marcas para cocina como Le Creuset, De’Longhi e incluso iRobot, firma de robótica que sobresale por sus productos para la limpieza del hogar. “Cuando entras tienes una visual de todo lo que ofrecemos, puedes hacer un recorrido con la mirada por todo el espacio”.

En las tres islas siempre hay experiencias en desarrollo, pensadas tanto para los amantes de la cocina, que buscan solo los mejores productos, como para quienes están por los pasillos del segundo piso del centro comercial y se sienten atraídos por el colorido de los objetos y los eventos que allí ocurren. No obstante, y debido a la pandemia, González también explica que ofrecen demostraciones virtuales por medio de la app Zoom para quienes no pueden o no quieren salir de casa. Así, Casa Magna busca ajustarse a las nuevas necesidades de sus clientes, todo con el objetivo de demostrar las buenas experiencias que se viven en una cocina. ■