»»»La Madone SLR 9 para los amantes de la bici

¿Cuál es la historia detrás del modelo de bicicleta Madone?

Nuestro objetivo con Madone era crear la bicicleta de carreras definitiva, una que sea súper aerodinámica, pero sin las concesiones de manejo y comodidad que la mayoría de las bicicletas aerodinámicas hacen.

¿Cuál fue el proceso creativo para el desarrollo de la bicicleta Madone? ¿Cómo colaboraron el equipo técnico, los atletas y los diseñadores para este proceso creativo?

El proceso comenzó con una versión anterior a Madone. Extendimos sobre una mesa la imagen y se reunió todo el Equipo de Desarrollo de Carreteras con notas post-it en la mano, listas para usar. Hicimos la pregunta simple: “¿Qué quieres cambiar de esta bicicleta?”. En 30 minutos, la imagen estaba totalmente cubierta con cientos de notas post-it. Ahí es donde empezamos.

¿Cómo se mantienen fieles al estándar del ADN Trek y, al mismo tiempo, siguen innovando?

Diría que el estándar de la marca Trek es la innovación, solo salimos al mercado con nuevos productos cuando creemos que estamos listos para realizar grandes mejoras en una plataforma. Podemos hacer esto porque tenemos un increíble y amplio equipo de ingenieros, diseñadores y atletas que realmente entienden lo que se necesita para superar los límites del diseño de bicicletas.

Durante el proceso de diseño, ¿a qué apostaron para que fuera el factor decisivo para su éxito y qué objetivo y visión específicos tenía con este modelo?

La bicicleta anterior (No. 5, modelo del año 2016) fue innovadora y redefinió lo que podría ser una bicicleta de carrera aerodinámica. Nuestro objetivo # 1 para Madone no. 6 fue el refinamiento: frenos de disco, características de marcha sintonizables y mejor rendimiento en carretera. Si no podíamos hacer que alguien tuviera algo mejor que la bicicleta anterior, habíamos fallado.

¿Qué elementos definen a las bicicletas Madone y Trek?

Tanto Trek como Madone están definidos por el rendimiento y el estilo de vanguardia.

¿Cuál es su definición de la bicicleta y cómo describirían el diseño de la Madone?

La bicicleta es algo diferente para todos, así que no quiero definir eso. Pero Madone es para los jinetes que quieren ir lo más rápido posible, y no renunciar a nada mientras lo hacen.

ESPECIFICACIONES (Puede conseguirla en la tienda Bike House)



Conjunto del cuadro

Carbono OCLV Serie 700, forma de tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), IsoSpeed en el tubo superior ajustable, mástil de asiento microajustable, tubo de dirección cónico, BB90, frenos de disco de soporte plano, eje pasante de 12 mm enrutamiento de cables invisible, centro de control, colocación de ánfora de precisión, guardacadena Aero 3S, compatible con DuoTrap S

Tijera

Disco completamente de carbono Madone KVF, poste de dirección cónico de carbono, portaejes de carbono, enrutamiento de cables oculto, frenos de disco de soporte plano, eje pasante de 12 mm.

Ruedas

Bontrager Aeolus XXX 6 Tubeless Ready Disc, eje pasante de 12 mm.

Llantas Bontrager R4 320, 320 tpi, 700x25c. Tamaño máximo de llanta.

Llantas 28c Bontrager (con al menos 4mm de espacio de separación con el cuadro).

Transmisión

Mandos de cambios

SRAM Red eTap, 11 velocidades

Desviador delantero

SRAM Red eTap, abrazadera

Desviador trasero

SRAM Red eTap

Biela

SRAM Red, 50/34 (compacto)

Eje

BB90

Casete

SRAM Red, 11-28 11 velocidades

Cadena

SRAM Red

Pedales

No incluido

Componentes

Sillín

Bontrager Montrose Pro, rieles de carbono

Poste de asiento

Poste de asiento de carbono Madone, avance de 25 mm con soporte de luces integrado

Manubrio

Aerodinámica ajustable específica para la Madone VR- CF, enrutamiento de cables interno

Puños

Cinta Bontrager

Poste de manubrio

Enrutamiento de cables interno específico para la Madone

Chumaceras del telescopio

Madone integrado, baleros de cartucho de acero inoxidable, sellado, 1-3/8” superior, 1.5” inferior

Set de frenos

Disco hidráulico SRAM Red eTap

Peso

56cm – 7.69 kg / 16.96 lbs

Recuerde: esta bicicleta se puede personalizar por PROJECT ONE, un programa con el que el cliente puede elegir el modelo, el color y los componentes de la bicicleta.

//revistaaxxis.com.co