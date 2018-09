»»La política del diseño: Victor Papanek en el museo de Vitra

Su obra clave, Diseño para el mundo real (1971), sigue siendo el libro más leído sobre diseño jamás publicado. En él, Papanek hace un llamamiento para la inclusión, la justicia social y la sostenibilidad, temas de mayor relevancia para el diseño hoy que nunca antes. La exhibición incluye exhibiciones de alto valor como dibujos, objetos, películas, manuscritos y grabados, algunos de los cuales nunca antes se han presentado.

Estos se complementan con obras de íconos contemporáneos de los años 1960 a 1980, incluidos George Nelson, Richard Buckminster Fuller, Marshall McLuhan, o la iniciativa de diseño radical Global Tools. Las obras contemporáneas de las áreas de diseño crítico y social dan una idea del impacto duradero de Papanek.

Enfrentado a la persecución nazi en Austria, Papanek escapó a los Estados Unidos en 1939. Después de seguir una carrera como diseñador industrial, durante la década de 1960 desarrolló una crítica al consumismo que lo haría famoso en todo el mundo. Esta posición también se refleja en sus diseños, que a menudo creó junto con sus estudiantes o colaboradores, incluidos televisores y radios para países africanos, vehículos eléctricos, así como el Fingermajig, un objeto diseñado para estimular el sentido del tacto (1965). -1970), y la serie Living Cubes (1973), muebles ensamblados por el usuario que pueden ser modificados para satisfacer diferentes necesidades.

Sin embargo, el verdadero impacto de Papanek se encuentra en su trabajo como autor y árbitro de una nueva y crítica comprensión del diseño. Dio conferencias en universidades de todo el mundo, inspiró a generaciones de estudiantes y promovió incansablemente un debate social más amplio sobre el diseño. Por ejemplo, a partir de 1961 moderó una serie de televisión sobre diseño que se emitió en todo Estados Unidos. Junto a su “Diseño para el mundo real”, que se ha traducido a más de veinte idiomas, libros adicionales como How Things Do not Work (1977) cimentaron su reputación de pionero de diseño alternativo. En ellas utilizó el lenguaje y el humor agudos para criticar una creencia ciega en el consumismo y adaptar las ideas de la generación de 1968 para abordar cuestiones prácticas de la vida cotidiana para un gran número de personas.

La exposición se complementa con una veintena de obras contemporáneas cuidadosamente seleccionadas que transportan las ideas de Papanek al siglo XXI por diseñadores como Catherine Sarah Young, Arquitectura forense, Jim Chuchu, Tomás Saraceno, Gabriel Ann Maher o el colectivo brasileño Flui Coletivo y Questtonó. Ellos también abordan temas complejos como el cambio climático global, las identidades de género fluidas, el comportamiento del consumidor o las realidades económicas de la migración, lo que significa que reflejan la continua resonancia de las preguntas que ya abordaba Papanek en la década de 1960.

Victor Papanek: The Politics of Design es una exposición tanto retrospectiva como temática. “Al centrarnos en Papanek, la persona, podemos comprender mejor un tema más amplio, a saber, la importancia del diseño como herramienta política”, agregan los curadores de la muestra que irá del 29 de septiembre de 2018 al 3 de marzo de 2019 en las instalaciones del Museo en la ciudad de Weil am Rhein, Alemania.

