»»Los muebles multifuncionales son los nuevos protagonistas del hogar

No hay nadie al que hoy en día no le haya cambiado la vida la pandemia. El confinamiento nos ha llevado a adaptar de manera improvisada cada espacio de nuestra casa y cambiar comedores por escritorios y living rooms por salas de reuniones.

Un artículo del diario norteamericano The New York Times aseguró que, aunque el home-office es una práctica que varias empresas han implementado en todo el mundo desde hace varios años, aún no existe un manual para que la proactividad aumente y la concentración no disminuya si trabajamos en el hogar desde la habitación o el comedor.

Sin embargo, expertos aseguran si de confinamiento en casa se trata, el mobiliario es la clave para explorar nuevas formas de disfrutar nuestras actividades cotidianas.

Es por eso que la comodidad ya no es suficiente. La nueva protagonista de la casa es la multifuncionalidad y BoConcept sabe muy bien de esto. La marca europea cuenta con una línea de mobiliario multifuncional que permite sacar mayor provecho de cada espacio y que se adapta perfectamente a los espacios de cada parte del hogar.

Comúnmente, las limitaciones de espacio imponen restricciones de diseño y comodidad. Sin embargo, esta marca ofrece un mobiliario personalizado que se adapta a cada situación logrando que pueda disfrutar junto con su familia al transformar la sala en un comedor o añadir una estación de trabajo en el mismo espacio.

Esta nueva línea no es como ninguna otra que se encuentra en el mercado. Está diseñada por los daneses Morten Georgsen y Anders Nørgaard e imprime el minimalismo, la elegancia funcional y practicidad que estos colaboradores han buscado resaltar en la marca. Cada pieza es atemporal, y podrá encontrar sofás que se convierten en camas, pufs con almacenamiento integrado o escritorios y mesas ajustables o expandibles.

