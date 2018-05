Como todos los años, en el especial de pisos y acabados de la revista AXXIS buscamos destacar las nuevas propuestas que hay en el mercado, diseños innovadores que tengan en cuenta las necesidades específicas de cada persona y el uso que se les va a dar. Con la ayuda de la tecnología y el desarrollo de nuevos materiales, la oferta es cada vez más amplia, lo que resulta en una gran dificultad a la hora de tomar decisiones. A continuación presentamos algunas de las propuestas que más nos llamaron la atención y las ventajas que cada una de ellas ofrece.

Elegancia y sobriedad

Producto: porcelanato Munari Marfim, Alfa. Características: con dimensiones de 60 por 120 cm, este porcelanato tiene una propuesta de diseño y textura que unifica el ambiente, y a la vez le procura elegancia y sobriedad. Ideal para quienes desean reflejar un estilo moderno sin sacrificar la funcionalidad, ya que tiene muy buena resistencia y es de fácil mantenimiento y limpieza. En áreas de clima cálido aporta luminosidad y frescura a los espacios donde se instala. Este producto está disponible en dos texturas, una para exteriores (zonas húmedas) y otra para interiores.

Como el cuarzo

Proyecto: residencia particular en São Paulo, Brasil. Diseño: Casa 14 Arquitetura, Mariana Andersen y Mariana Guardani. Producto: piso Blanco Maple Suede de Silestone, Cosentino. Características: este piso de 180 x 180 cm, fabricado por Cosentino, presenta diferentes tipos de cantos para cumplir diversos requerimientos, desde recto con y sin bisel, hasta redondo y pecho paloma. El compuesto Silestone tiene un 94 % de cuarzo natural, lo que le proporciona una dureza y una resistencia destacada. Es una superficie pensada para ser usada en cubiertas de cocinas, baños, pisos y recubrimientos de paredes con mínimas junta. Además, en la cocina de esta casa emplearon el acabado Dekton Aura y en el fregadero el Blanco Zeus de Silestone.

Detalle natural

Proyecto: cocina. Diseño: Daniel Jiménez Valencia. Producto: tableros melamínicos, Madecentro. Características: este nicho para cocina está elaborado con tableros melamínicos en colores habano y plomo, en espesor de 15 mm, los cuales permiten tener un diseño con especial énfasis en el detalle y con un aspecto natural. Esta propuesta presenta un servicio llamado por la firma como Caja Inglesa, por medio del cual realizan estanterías de cortes muy limpios, que no requieren tornillería y tienen una perfecta estabilidad estructural.

Gran versatilidad

Proyecto: Terrace, en Medellín. Diseño: arquitectos Luis Javier Porto y Camilo Mejía, Grupo Q. Productos: porcelanato Nexo Marrón Relieve, Productos Arquitectónicos. Características: esta referencia de porcelanato técnico español ofrece una amplia versatilidad en su aplicación. Gracias a su aspecto rugoso que facilita el agarre, este porcelanato se utilizó para las terrazas de los apartamentos y las casas. Tiene unos destellos de luz que son producidos por cristales que se combinan en su materia prima. El proyecto cuenta en su interior con porcelanatos como Calacata, Gallery Blanco Natural y Touché Súper Blanco-Crema, de Productos Arquitectónicos.

Ambiente dinámico

Proyecto: nuevas oficinas Ilumno, Bogotá. Diseño: Quadrato Arquitectos. Fotografía: Ómar Londoño. Producto: piso vinílico Hela. Proquinal. Características: este es un piso vinílico en rollo, perfecto para interiores de alto tráfico, utilizado en el Centro Global de Operaciones, CGO, Ilumno, concebido como un espacio dinámico, tecnológico y funcional, que consigue generar la integración de sus distintos grupos de trabajo. Entre las ventajas del piso están su impermeabilidad y fácil limpieza. De baja exigencia estructural por ser liviano, permite soldarse garantizando asepsia.

Diseño para el paladar

Proyecto: restaurante Local by Rausch, en Bogotá. Producto: piso Acquafloor Clic, Lamitech. Fotografía: Jacob Araya. Características: En este proyecto optaron por la referencia de piso vinílico Roble Cognac para darle más calidez al restaurante a través de sus tonos claros que imitan las vetas naturales de la madera. Resistente al alto tráfico y al agua, además, es de fácil limpieza. Su resiliencia elástica (capacidad de un material para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido) ofrece confort al caminar.

Espacio para la mente

Proyecto: Colegio Anglo Colombiano, en Bogotá. Diseño: Daniel Bonilla Arquitectos. Fotografía: Camilo Siabatto. Producto: listones Ecowood en WPC, Arkos. Características: están fabricados en madera plástica compuesta (Wood Plastic Composite) que, además de darle una muy buena apariencia, otorga alta resistencia a las diversas condiciones climáticas. Requieren bajo mantenimiento, son de fácil instalación y pueden ser usados en ambientes a la intemperie. No se astillan ni se tuercen, y pueden ser utilizados en cerramientos, pérgolas, barandas, estructuras livianas y muebles exteriores, entre otros.

Variación tonal

Proyecto: restaurante American Wings, en Cali. Producto:piso Daytona, Decorcerámica. Características: los remates en ángulo recto de este piso, producido por la marca Klipen, hacen menos visible los empates entre las piezas. Su diseño presenta una variación tonal ideal para darle un aspecto más dinámico y texturizado a los espacios donde se use. Este piso tiene una absorción entre el 0,5 % y el 3 %, especial para espacios comerciales de tráfico bajo.

Geometría y vetas

Proyecto: Restaurante del Hotel El Dorado, en Bogotá. Diseño: arquitecto Germán López. Producto: piso en vinilo tipo Click, referencia Experto, y alfombra modular de náilon, de Tejidos LAV. Características: de origen belga y con un diseño tipo madera, este piso resulta ideal para el tráfico pesado, además, es resistente al agua. Está pensado para espacios interiores. La alfombra modular Hustle and Bustle es de fácil limpieza, con un diseño geométrico en color oro que combina con el techo y resalta la imagen corporativa del hotel.

Luz y transparencia

Proyecto: residencia particular. Producto: vidrio estructural para piso, Vidplex. Características: tienen larga durabilidad y resistencia al tráfico. En caso de rotura accidental, los vidrios no se caen ni deforman de manera peligrosa. Tienen seguridad residual, que es la capacidad de soportar el tráfico transitorio de personas o material después de rotos.

Gran formato

Producto: porcelanato Albatros, Platinum Solutions Group. Características: la línea Albatros, de la compañía turca NG Kütahya Seramik (la única fábrica de porcelanatos en ganar el prestigioso Best of The Best Award del certamen Red Dot), presenta formatos de 120 x 240 cm en acabado pulido con un diseño símil a la piedra excepcional. La firma es especialista en la producción de grandes formatos, como por ejemplo 120 x 120 cm y 60 x 160 cm.

Natural Al tacto

Proyecto: oficinas particulares. Producto: pisos Transform Click de Moduleo, Belcoreal. Características:la colección Transform Click, de la firma Moduleo, importada por Belcoreal, tiene patrones que han sido cuidadosamente recreados para reflejar el aspecto natural de la madera. Estos pisos, fabricados en Bélgica, son resistentes a las manchas, al agua y las rayaduras. Al tacto se siente mucho más natural, pues imita las vetas de la madera. Además, su configuración reduce el ruido que se genera al caminar.



Cálido hogar

Proyecto: Foret, en Bogotá. Diseño: Cusezar. Producto: piso Oak Medieval Castle, by J. Albornoz y Baltic Wood. Características: tiene resistencia superior a las manchas y las rayaduras. Perfecto para usar en zonas sociales, particularmente la sala y el comedor.Gracias a los acabados lacados y aceitados aplicados en fábrica, este piso multiestructurado de madera roble tiene una resistencia elevada al desgaste. Importado de Polonia, está diseñado para el uso diario en zonas de tráfico residencial y comercial.

Más estilizado

Proyecto: Vitrum por Ícono Urbano, en Bogotá. Diseño: Richard Meier, premio Pritzker de 1984. Producto: piso Oak Roble Aurora, J. Albornoz. Características: importado de Portugal, sus tonos de madera natural brindan calidez y luminosidad al ambiente. Además, provee un espacio neutro y versátil que se adapta a todo tipo de propuestas. Sus generosas dimensiones, de 18 cm de ancho por 1,8 m de largo y 14 mm de espesor, permiten propuestas más estilizadas gracias a las vetas a la vista de la madera.

Con la dureza del bambú

Proyecto: Hotel Hilton, en Bogotá. Diseño: .Felipe Gámez C. y Cía. Arquitectos S.A.S Producto: piso Moso X-treme, Hunter Douglas Características: más allá de su estética natural, este piso de bambú ofrece alta resistencia a los cambios extremos de temperatura, por eso es ideal para estar a la intemperie. Gracias a su resistencia, es una buena opción para integrar espacios interiores y exteriores. Su modulación versátil permite tener más uniformidad y calidez en los ambientes.

