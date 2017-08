Los acontecimientos y visitantes que habitan este oasis urbano, junto con los elementos espaciales diseñados, aportan una vida transformadora y vigorizante a un barrio en construcción. A medida que Shanghai se expande, el distrito de Hongqiao se ha convertido en su nuevo y vibrante barrio debido a la concentración de Hongqiao Railway y Subway Station, Hongqiao Airport, el nuevo Convention Center y el CBD.

“Elementos móviles en una ciudad, y en particular las personas y sus actividades, son tan importantes como las partes físicas estacionarias. No somos simplemente observadores de este espectáculo, sino que somos parte de él, en el escenario con los demás participantes “. afirma la oficina de diseño Neri&Hu responsable del diseño del proyecto. El desarrollador Shui On Land, el cerebro detrás de Xintiandi, introdujo el desarrollo mixto HUB en el corazón de este nuevo distrito. El punto culminante de este complejo es el Centro de Interpretación y Exposición que se concibe como el “punto caliente” de la cultura y las artes del nuevo barrio.

El concepto de interior se inspira en el paisaje para crear un entorno natural que proporciona un retroceso del contexto pesadamente construido y de la sobrecarga visual de la cultura contemporánea. El interior del centro de rendimiento se concibe como un oasis urbano de cinco pisos en forma de una roca sólida puesta en el interior; Se forman espacios y se insertan elementos programáticos. Los visitantes que llegan de la estación del metro se encuentran caminando en un espacio subterráneo, con el techo cubierto en los tubos de metal que imitan las raíces del bosque arriba. Un espectacular túnel de escaleras mecánicas con calas de techo profundo conduce a la sala de exposición primaria. Un pabellón flotante de palos de madera que se cierne sobre el atrio de tres pisos transforma el espacio en un bosque. Las aberturas de la galería están envueltas en balaustradas sólidas de arenisca sólida y de nogal ligero. La experiencia de los visitantes se alterna constantemente a medida que uno serpentea a lo largo de las galerías y puentes cavernosos.

Oculto en los niveles superiores está la caja del tesoro -una sala de 750 asientos con pantallas flotantes- que se asocia con las láminas de bambú de la antigua China para “registrar” las historias dentro. Uno puede descubrir otros espacios tallados en la piedra arenisca: cubículos de tocador de oro: una habitación de cigarros, un salón y bares en forma de casas de madera que se insertan en la roca, salones de espejos en azulejos acristalados negros con inodoros verdes; Cabinas elevadoras de bronce, salas VIP privadas vestidas con azulejos pintados a mano que narran la historia del pasado humilde del Distrito de Hongqiao y un enrejado de oro en el interior del VIP Lounge salpicada de intrincadas luces colgantes.

