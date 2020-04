»»5 objetos de diseñadores colombianos para hacer un home office más efectivo

No hay nadie al que hoy en día no le haya cambiado la vida la pandemia. El confinamiento nos ha llevado a adaptar de manera improvisada cada espacio de nuestra casa y cambiar comedores por escritorios y living rooms por salas de reuniones.

Un artículo del diario norteamericano The New York Times aseguró que, aunque esta es una práctica que varias empresas han implementado en todo el mundo desde hace varios años, aún no existe un manual para que la proactividad aumente y la concentración no disminuya si trabajamos en el hogar. Sin embargo, expertos aseguran que tener sillas cómodas, un escritorio fuera del dormitorio y la iluminación adecuada, ayudarán.

Es por eso que reunimos cinco objetos de marcas colombianas que podrá comprar online para adaptar diversos espacios de su casa y tener un home office efectivo.

Bombox

La marca liderada por Sergio Vergara lanzó a través de su página web la línea Home Office que reúne artículos que van desde sillas, mesas auxiliares y escritorios. La sección tiene un 20% de descuento y la entrega se realiza después del 13 de abril.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bombox (@bombox_design) el 26 Feb, 2020 a las 12:14 PST

Tugó

La firma colombiana con operación en casi todo latinoamérica, tiene varios estilos para decorar diversos espacios como Japandi, Industrial, Contemporáneo y Moderno Clásico. Dentro de su línea de iluminación cuenta con lámparas de mesa, piso y techo para adecuar en cualquier lugar de su casa.

Tejidos Lav

Ningún espacio es confortable si no tiene el tapete adecuado. Tejidos Lav cuenta con una amplia gama de alfombras, tapetes y pisos laminados para adecuar su comedor o sala. Además dentro de su línea de accesorios incluye cojines en algodón y cuero que harán su espacio más confortable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tejidos LAV (@tejidoslav) el 22 Feb, 2020 a las 5:37 PST

Zientte

Zientte tiene los muebles indicados para cualquier espacio. Su catálogo incluye poltronas, bibliotecas, bifes, mesas de centro y hasta un sofá modular en cuero y chenille. Nunca había sido tan fácil trabajar desde casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zientte (@zientte) el 11 Jun, 2019 a las 10:23 PDT

Spazio W

Con más de 60 años de experiencia en la industria del mobiliario colombiano, Spazio W cuenta con una línea de oficina que incluye sillas ergonómicas, especializadas para varias horas de uso frente a un computador y escritorio. Estas son ideales para adaptar a su sala, comedor o escritorio y tener un mejor rendimiento.

Ver esta publicación en Instagram #homeoffice #homeofficedecor #homedesign #design #interiordesign #vita #yosoyspaziow Una publicación compartida de SpazioW (@spaziow) el 19 Mar, 2020 a las 5:50 PDT

