»»En China construyen una oficina creativa y sostenible en un bosque

Ya hace un par de años que las oficinas convencionales se han ido despidiendo para dar paso a espacios creativos e innovadores. China, uno de los países pioneros en el diseño y construcción de las “oficinas del futuro”, esta vez presentó Y20 SPACE, un lugar que se encuentra en el Parque Hongyuan dentro del famoso Humedal Hangzhou XiXi, en la ciudad de Hangzhou Shi y que está rodeado de encantadores paisajes naturales y una profunda cultura histórica.

Curiosamente, esta área está atrayendo a una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, como compañías de inversión, Internet Co y muchas empresas de nueva creación. Cuando el propietario AIcai Technology encontró WJ Design, no solo querían un lugar de trabajo, sino más bien crear un espacio para una oficina donde también se puedan hacer conferencias de negocios, actividades, presentaciones y exposiciones.

Después de que WJ Design supiera la demanda del cliente, llevaron a cabo el diseño general del espacio desde el punto de vista del posicionamiento y los requisitos funcionales de todo el edificio. El edificio original es más como una escultura, de pie en el lugar escénico del Humedal XiXi para que la gente lo vea. El desafío consistía en analizar sus ideas de diseño para crear una atmósfera como WeWork, marcando la diferencia del espacio de trabajo tradicional en el vecindario, mientras tanto, tenían que pensar cómo crear una experiencia atractiva en este espacio comercial compartido.

El paisaje de la entrada principal original del edificio es deslumbrante, por lo que WJ Design lo transformó en un patio hundido. Con la pared blanca que lo rodea, se convierte en un gran lugar para que las personas pasen su tiempo libre y disfruten de las vistas del paisaje. La pared de vidrio transparente ilumina el espacio interior y brinda una visión abierta a las personas dentro del edificio. La pared exterior es blanca, los asientos rojos, la madera maciza clara, y además, el cemento y las plantas aportan un concepto de simplicidad moderna.

El equipo de diseño hizo una entrada completamente nueva al costado del edificio y lo hizo como un canal, ya que querían transmitir una sensación de túnel del tiempo. Al caminar por el canal, se puede ver un espacio interior abierto que brinda un fuerte contraste entre la entrada estrecha y el espacio interior abierto y brillante.

Mezcla del espacio interior y exterior

Toda la construcción es ligeramente gruesa, por lo que el blanco se utilizó como tono principal para el espacio interior y mucha madera como material principal para la decoración interior para crear una sensación de ligereza. El edificio original en sí es como una letra Y, por lo que la línea aerodinámica del espacio interior está diseñada para actuar en coordinación con el edificio. El color gris y el cemento original hacen que el espacio sea simple y puro.

Debido a las limitaciones de la construcción, algunas partes del espacio interior son relativamente estrechas y carecen de luz solar. Las paredes se cambiaron a vidrio para hacer una conexión entre el espacio interior y el ambiente exterior y brindar una vista abierta a las personas que están dentro. Además, se utilizó una gran cantidad de material natural para hacer que el espacio interior sea una extensión del ambiente exterior para que las personas puedan sentir cómo cambian las estaciones.

WJ Design piensa que el diseño no es una habilidad, sino un sentido de percepción y percepción que captura la naturaleza de las cosas. La principal preocupación no es la forma, el espacio o la imagen, sino la experiencia de los usuarios. El espacio es invisible pero es tan rico como la vida y lleno de dinámica como una brisa, no puedes verlo pero puedes sentirlo. Este es un tipo de nueva experiencia de ambiente de trabajo que siempre van a querer las personas.

Detalles del espacio

Se usaron paredes absorbentes de sonido para hacer que el espacio fuera menos ruidoso y así las personas puedan evitar las molestias causadas por el eco durante las actividades diarias. También se conservó algo de espacio en el área de la ventana que es conveniente y flexible para la demanda futura.