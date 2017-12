Hace dos años la capital arquitectónica de Estados Unidos inauguró la que fuera la primera edición de su Bienal de Arquitectura. Chicago es la cuidad que vio crecer la obra de Frank Lloyd Wright, albergó a Mies van der Rohe cuando huía de la Alemania nazi y es la casa de íconos arquitectónicos como lo son la torre Willis (antigua Sears) y la Hancock, así como de las firmas S.O.M. y Studio Gang.

La Bienal de Arquitectura de Chicago nació gracias al alcalde Rahm Emanuel y a la defensora de las artes Michelle T. Boone, quienes insistieron en tener un evento arquitectónico internacional, creando una excusa más para visitar una cuidad que respira arquitectura.

Este año, los arquitectos estadounidenses Sharon Johnston y Mark Lee –directores artísticos invitados– propusieron que los proyectos en colaboración entre firmas de arquitectura y artistas provenientes de veinte países, trabajaran en torno de un mismo tema: Hacer Nueva Historia (Make New History). “La segunda edición de la CAB –por sus siglas en inglés– es un laboratorio que fomenta el diálogo sobre una forma evolutiva de pensar nuestros edificios y ciudades”, aseguran Johnston y Lee.

Dentro de los cuatro pisos del Centro Cultural de Chicago, un edificio neoclásico diseñado por la firma Shepley, Rutan and Coolidge, finalizado en 1897, se despliega temporalmente la muestra de arquitectura contemporánea más grande de los Estados Unidos, son 140 proyectos que interactúan con los visitantes y los invitan a pensar en la arquitectura de una forma distinta.

Para Johnston y Lee, la arquitectura y el diseño pueden leerse como un libro, pero hay que preguntarse: ¿Qué lo hace especial?, ¿cuál es tu tamaño y forma?, ¿qué materiales tiene?, ¿quién lo hizo?, y ¿cuál es su propósito o función? Con esto en mente, AXXIS recorrió la bienal y encontramos seis proyectos que nos hicieron reflexionar sobre el papel de la arquitectura en la actualidad.

La Ciudad Horizontal

En esta instalación, 24 estudios de arquitectura y diseño se inspiraron en edificios o espacios históricos y los reimaginaron. Los modelos a escala, expuestos de manera horizontal, invitan al visitante a interactuar con ellos a través de marcos que simulan un encuadre fotográfico, para luego, al moverse alrededor de estos, descubrir su dimensión total. Establece una dinámica entre los modelos propuestos por los estudios y el espectador, donde la imaginación tiene un papel importante.

Un ejemplo de esto es la propuesta del estudio catalán MAIO, The Grand Interior. En 1927, el artista Marcel Duchamp construyó en su apartamento en París un aparato con la apariencia de una puerta que paradójicamente se abría y cerraba al mismo tiempo gracias a su estructura de marco doble. Estos arquitectos pretenden mostrar la nueva condición de una esfera doméstica representada por espacios interconectados por una reproducción de las puertas de Duchamp. Un gran interior hecho de microinteriores color rosa, donde la masividad de la arquitectura ha sido removida y reequilibrada hacia objetos, muebles y electrodomésticos.

MIES Understandings

Metros de cortinas de terciopelo estampado con la flora tropical de la región antioqueña envuelven el trabajo arquitectónico de AGENdA, firma liderada por Camilo Restrepo. Dentro del contexto de la bienal, para el colombiano, el potencial arquitectónico de la región tropical yace en la forma en que el ambiente local y el clima proveen una resistencia a emular los ideales del modernismo europeo: la utilización de fachadas de vidrio y el acero de piso a techo, representativas del arquitecto Mies van der Rohe.

La instalación apela la invención arquitectónica del siglo XX: los muros de cortina de vidrio, y lo hace de manera literal al colgar textiles estampados en su lugar. A lo largo del corredor del cuarto piso del Centro Cultural se encuentra la muestra que representa a Colombia en este certamen, allí el visitante podrá esconderse en los cinco nichos recubiertos por las cortinas de terciopelo y descubrir la obra fotográfica de Camilo Echavarría (paisajes) y Camilo Echeverri (arquitectura), que complementan la propuesta.

La Ciudad Vertical

El edificio del Chicago Tribune más que ser un ícono de la ciudad, es un elemento clave para entender la historia de los rascacielos. Su concepción nace de la ambición de Robert R. McCormick al hacer un concurso en 1922 para crear “el edificio de oficinas más hermoso del mundo”. Entre cerca de 260 participantes, los ganadores fueron Hood and Mead Howells, quienes diseñaron el que existe hoy en día. De su propuesta se dice que balancea el espíritu vertical del comercio estadounidense con la tradición gótica francesa.

La premisa de las 12 firmas de arquitectura concentradas en esta exhibición de gran formato, llamada Ciudad Vertical y ubicada en el Sidney R. Yates Hall, es revivir este concurso casi cien años después. “Para mí, hoy en día, la tipología de rascacielos deja completamente afuera la idea del tejido urbano, de comunidad y el espíritu social que tiene una ciudad”, comenta Tatiana Bilbao, arquitecta mexicana participante en la muestra. “Los rascacielos se han vuelto suburbios verticales, aunque no están alejados de la cuidad, sí lo están del tejido urbano”, concluye al hablar de su propuesta (Not) Another Tower, donde en un mundo vertical existe la posibilidad de tener más actores. Más que interactiva, esta es una muestra contemplativa, retando el poder imaginativo del público al intentar descifrar a través de los pequeños detalles de las maquetas, la intención narrativa de cada expositor.

En una exhibición de esta magnitud no podemos dejar por fuera las propuestas de los italianos Piovenefabi y Giovanna Silva, con una instalación titulada Metropolitana, donde con los materiales que utilizaron para la construcción de una estación del metro de Milán crearon mobiliario y lo expusieron como si fuera un stand de Art Basel; de los chinos de Archi-Union Architects y su impecable concepción en la utilización de materiales que conviven con el medioambiente; y, por último, de los portugueses de Aires Mateus, quienes por medio de un cuarto oscuro adentran al visitante en un viaje visual entre la arquitectura abandonada por el hombre y abrazada por la naturaleza.

Esta muestra, que sobrepasa las instalaciones del Centro Cultural y se despliega en puntos claves de la ciudad, estará abierta hasta el 7 de enero de 2018. La entrada es gratuita y se puede consultar el listado completo de participantes, charlas y actividades en www.chicagoarchitecturebiennial.org.

//revistaaxxis.com.co