»»Prada Invita: 4 íconos crean para la marca italiana

La consigna para esta colaboración, llamada Prada Invita, consistía en elaborar un objeto a partir de la tela negra de nylon característica de la marca italiana. El resultado fueron cuatro elementos totalmente distintos, aproximaciones inesperadas, investigaciones llenas de poesía, practicidad, técnica y estética.

Rem Koolhaas

El arquitecto holandés, ganador del Premio Pritzker en el 2000, presentó una reinterpretación del morral (backpack). Según él, su diseño es mucho más funcional para el “ciudadano contemporáneo”. Debido a que su morral se porta al frente (sostenido por correas cruzadas en la espalda), el contenido siempre está disponible para el usuario sin necesidad de retirárselo. “La forma (clásica) tiene la comodidad de la flexibilidad. Sin embargo, la ubicación en la parte posterior tiene la enorme inconveniencia de que es fundamentalmente inaccesible para la persona. Para llegar a él debe quitárselo y dedicar tiempo para encontrar lo que está buscando”, explica Koolhaas. El morral que planteó está dividido en compartimientos pensados para albergar los elementos de la vida moderna (portátil, cargadores, libros, etc.). Sus aberturas permiten que sean extraídos de manera sencilla, eliminando la falta de practicidad del diseño clásico (que en alguna oportunidad fue revolucionario). Rem Koolhaas es reconocido por obras como la Casa de la Música de Oporto (2005), en Portugal. En su momento, el que era el crítico de arquitectura de The New York Times, Nicolai Ouroussoff, dijo: “Es una de las salas de conciertos más importantes construidas en los últimos cien años”.

Ronan & Erwan Bouroullec

Estos hermanos y diseñadores franceses, que trabajan juntos en su estudio en París desde 1999, se inspiraron en las carpetas que llevan los estudiantes de arte o arquitectura para crear un bolso de hombro. “Siempre me han gustado los perfiles de personas caminando con carpetas de arte; el movimiento de ese rectángulo, su geometría clara y fija que contrasta con los cuerpos en movimiento”, explica Ronan. Su forma, con espacios interiores para diversos objetos, es acentuada con toques de color (en el desfile presentaron uno negro con detalles en azul y amarillo). Además, viene en dos tamaños. Los franceses tienen un nombre de peso en el mundo del diseño industrial. Muchas de sus obras han sido exhibidas en el MoMA de Nueva York. Por ejemplo la silla Vegetal, creada para la firma suiza Vitra y muestra de su ingenio, amalgama una propuesta orgánica con la estabilidad y el confort de un elemento utilitario.

Herzog & de Meuron

“El lenguaje ha perdido su poder de persuadir a las personas con argumentos o encantarlos con la poesía de las palabras”. Con esa frase, el reconocido grupo suizo de arquitectos liderado por Jacques Herzog y Pierre de Meuron explica su propuesta para Prada, que en esencia busca darle fuerza a la palabra. Se trata de un trío de prendas con el lenguaje como base: una camiseta, una camisa y una chaqueta. Estos elementos, hechos en colores base como blanco, gris y negro, presentan textos estampados que a simple vista pueden ser tomados como un diseño o patrón. Su principal objetivo es acercar el lenguaje al cuerpo, revivirlo. Uno de los reconocidos diseños de la firma es Nido de Pájaro, como se le llama popularmente al Estadio Nacional de Pekín, en China, por su red exterior de acero. Este albergó las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de 2008. Otra de sus obras, también en el campo deportivo, es el estadio Allianz Arena, de Múnich, Alemania.

Konstantin Grcic

“La referencia clave para mi propuesta es el chaleco de pesca, que representa la idea de una bolsa (que es para lo que se ha utilizado principalmente el material de nylon) como prenda de vestir. Mi primer pensamiento fue recrear el famoso chaleco de pesca de Joseph Beuys (artista alemán) en Prada Black Nylon. Luego trabajé en dos modelos que interpretan el tema de una manera más abstracta: Delantal y Capucha”, explica el diseñador alemán. Estas prendas están compuestas por múltiples bolsillos para aumentar su versatilidad (en Delantal incluso llegan debajo de la rodilla). En esencia, son objetos útiles más que decorativos. Grcic ha colaborado con firmas como Magis y Herman Miller, entre otras. Por ejemplo, en nuestra Edición de Aniversario del año pasado (AXXIS 284) reseñamos su sofá Soft Props, para la compañía Cassina, como uno de los 10 mejores diseños internacionales de 2017. Es un sistema modular que se adapta a las diferentes configuraciones de un espacio. En palabras del diseñador, “es una pieza de mobiliario abstracta que puede usarse en ambientes privados o públicos”.

