»»Una empresa de textiles de 1900 en Barcelona fue transformada en viviendas de ensueño

La Casa Burés fue construida entre 1900 y 1905 por el arquitecto catalán Francesc Berenguer i Mestres, un colaborador cercano de Antoni Gaudí. El edificio lleva el nombre de su primer propietario, Francesc Burés, un hombre de negocios de una de las empresas textiles más exitosas de España.

El edificio tiene 7.700 metros cuadrados distribuidos en seis pisos y está catalogado desde 1979, disfrutando de la categoría de protección más alta como patrimonio cultural. El edificio estuvo casi abandonado durante algunos años y algunos elementos originales fueron destrozados.

Después de tres años de un cuidadoso trabajo de restauración por parte de los mejores artesanos, Casa Burés se ha convertido en uno de los edificios de estilo modernista más representativos de Barcelona. Los elementos arquitectónicos modernistas e interiores originales fueron respetados y restaurados debido a los requisitos reglamentarios y una alta sensibilidad de todas las partes interesadas: desarrollador, autoridades de la ciudad, equipo de proyecto y los artesanos y expertos en restauración involucrados en las obras.

Interiorismo

El proyecto de interiorismo de Casa Burés fue realizado por Estudio VILABLANCH y TDB Arquitectura, por encargo de Bonavista Developments. El desafío: la transformación de un edificio histórico y catalogado del siglo XIX de Barcelona en 26 residencias exclusivas del siglo XXI con áreas comunes de alta calidad, conservando su rico patrimonio original.

El proyecto de diseño de interiores tenía dos objetivos : recuperar y resaltar los elementos decorativos originales del edificio, y adaptar la vivienda a las necesidades regulatorias y funcionales contemporáneas en términos de distribución, tecnología, seguridad, accesibilidad, comodidad y comunidad.

Había una estrategia clave y estricta: se restauraron todos los elementos arquitectónicos y decorativos existentes, mientras que se agregaron nuevos materiales cuando fue necesario. Los nuevos materiales no deben competir ni imitar a los originales.

El equipo definió tres conceptos de diseño de interiores para este edificio residencial que coinciden con las cualidades intrínsecas de cada espacio existente : tres lofts y las áreas comunes del sótano recuperaron su carácter industrial original; Dos residencias palaciegas fueron cuidadosamente restauradas respetando los elementos modernistas existentes, y 21 pisos fueron concebidos como residencias contemporáneas con ricos elementos originales. La conceptualización incluyó diseño y definición de materiales y acabados.(pavimentos, revestimientos, colores, cocinas, baños, puertas, proyecto de iluminación, muebles, etc.).

Desvanes y zonas comunes

La planta baja y el sótano se utilizaron originalmente para la industria textil de Burés. No tenían una decoración modernista, sino una fuerte personalidad industrial. El nuevo concepto interior recuperó este carácter industrial: se dejaron al descubierto grandes espacios abiertos con techos altos, pisos de concreto, columnas de hierro y viejas paredes de ladrillo, cocinas y muebles que fortalecen el carácter industrial … La planta baja se transformó en tres lofts y el sótano en áreas de servicios para uso comunitario (una piscina, un spa, un gimnasio, una bodega, una cocina abierta, una terraza, espacios para eventos sociales …), recuperando su estética industrial original.

Residencias palaciegas

La original residencia palaciega de Burés, ubicada en el piso principal, se dividió en dos magníficos pisos de 500 metros cuadrados. Al ser el piso más rico en términos de elementos decorativos modernistas, todos fueron cuidadosamente restaurados en los pisos más nobles (mosaicos y marqueterías en pavimentos, vidrieras, techos y paredes con frescos, elementos decorativos de madera, techos con relieves …) Los elementos originales fueron restaurados, mientras que se agregaron nuevos materiales cuando fue necesario. Los nuevos materiales y muebles fueron igualmente refinados pero silenciosos, no muy ornamentados, ligeros y con colores en armonía con el espacio, para resaltar los valiosos elementos históricos y no competir ni imitarlos, facilitando una integración silenciosa en el espacio.

Los pisos ubicados en los pisos superiores, originalmente concebidos para alquiler, se transformaron en 16 apartamentos y 5 áticos. Estas 21 residencias combinan fuertes espacios modernistas originales con otros más contemporáneos. Los elementos antiguos se encontraron en los espacios ubicados en la corona del edificio que da a la fachada; Estos elementos originales fueron restaurados. En las áreas interiores de los pisos, donde los elementos originales no existían o no se podían preservar, la decisión fue incorporar nuevos materiales que permitieran el contraste entre los viejos y los nuevos: el color blanco y la madera de roble se agregaron como principales elementos para no competir, sino para resaltar y contrastar los elementos decorativos originales.



