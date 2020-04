»»Así serán las nuevas señales de tránsito, preventivas y reglamentarias después de la pandemia

Ya es un hecho que la vida como la conocíamos cambiará. A los cambios que planean arquitectos, urbanistas y diseñadores se suman la de las señales de tránsito, preventivas y reglamentarias que vemos por la calle.

Dylan Coonrad, El director creativo de CannonDesign, la firma de arquitectura y urbanismo estadounidense, diseñó varias herramientas de la comunicación del futuro y declaró para V2com sobre su uso.

“No soy un corredor de día tras día, pero cuando corro por las calles de Brooklyn, me encanta mirar a la gente (y a los perros). Eso fue esencialmente imposible la semana pasada cuando corrí en medio de calles vacías y negocios vacantes.

En cambio, me encontré prestando atención a las señales de tráfico a lo largo de mi ruta. Los he visto innumerables veces, pero con cada paso, realmente me enfoqué en lo que me decían: cruzar la calle, no entrar, no estacionarse, adelantar la velocidad.

Estas fueron las reglas del camino hace solo unas semanas. Ahora son menos importantes. Hoy, la sociedad necesita recordatorios constantes para distanciarse socialmente, quedarse en casa, proteger a nuestros mayores y mucho más. Se me pasó por la cabeza que estos letreros de la calle universalmente reconocibles podrían ser tótems para los mensajes que necesitamos en estos tiempos sin precedentes”.

Sin embargo, la gran pregunta es ¿cómo podrían estas herramientas de comunicación socialmente críticas como las señales de tráfico, ayudarnos a adaptarnos a la nueva normalidad? Coonrad aseguró que no busca que se modifiquen los letreros en las calles, simplemente es una crítica romántica al futuro de las ciudades y estados como Nueva York que cuenta actualmente con más de 75.000 contagiados de Covid-19.

Lea también cómo cambiará el urbanismo, la arquitectura y el diseño después del Covid-19.