Con más de diez años de experiencia, este diseñador industrial asegura que su carrera está más enfocada en la creación de mobiliario. Sin embargo, su nuevo producto es una peculiar bandeja llamada La Deliciosa –su nombre proviene de la planta en la cual está inspirada, la Monstera deliciosa–. “Aquí convergen dos cosas que he buscado con el paso de los años: el esencialismo, entendido como un objeto al que no le sobra ni le falta una pieza, que tiene esa simplicidad japonesa donde todo es armónico y balanceado; y la inspiración, que otorga un país tropical como Colombia”. La Deliciosa está construida a partir de circunferencias, 120 en total –su composición no tiene una sola línea recta–. Además, está “doblada” como si de un esfera se tratara.

El material empleado por Vergara es lámina de metal cortada en láser. Esta pieza viene en seis colores y aunque está pensada para ser un frutero, asegura que muchas personas la emplean como elemento decorativo.

