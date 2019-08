»»Ya existe un sillón de meditación y fue creado por una firma colombiana

Esta nueva pieza de la firma colombiana CarmWorks Studio surge de un requerimiento concreto de su diseñador, el bogotano Camilo Rodríguez Márquez: “Realizaba 20 minutos diarios de meditación mindfulness sentado en el piso y me cansaba bastante, las piernas se me dormían. Cuando aumenté a una hora sabía que necesitaba una banca que me diera la postura adecuada, así que Coba Stool nació de inquietudes funcionales”.

En la estética de este banco se reconoce la curva que la firma trata de mantener en sus sillas como parte de su lenguaje: “Para este stool convertí el espaldar de uno de mis diseños en el asiento, que descansa en una base triangular”.

En cuanto a ergonomía –algo vital para largas meditaciones– su creador experimentó con modelos de escala 1 a 1 hasta encontrar el ángulo perfecto, la postura ideal. Además, asegura que debía ser un diseño pequeño, para transportarlo a diversas locaciones sin dificultades. Como parte de la iniciativa, la firma Diseño Colombia –impulsada por la entidad ProColombia–, trabajará este año en una edición especial del banco.

Más información en www.carmworks.com