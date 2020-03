»»Si su oficina es sostenible y se preocupa por el bienestar de sus empleados, podría ser galardonada

Hace un par de semanas se llevó a cabo la nueva entrega de los premios internacionales Frame. La sede holandesa de CBRE en Amsterdam, The Core , fue nominada en la categoría Gran Oficina del Año. Ganó tanto el premio del jurado como el premio público.

Los premios son una iniciativa anual de Frame Magazine, una de las revistas líderes en el campo de la arquitectura, el diseño de interiores y el diseño de productos. Se nominaron un total de nueve oficinas en esta categoría, incluida la sede de ASICS, en la que CBRE trabajó en colaboración con Powerhouse Company.

El jurado eligió a los ganadores para cada categoría en función de los lanzamientos celebrados los días 19 y 20 de febrero de 2020. Además, el público podría votar por sus proyectos favoritos para el Premio People’s Choice.

Antecedentes The Core: del garaje a la oficina

The Core es un antiguo garaje para automóviles de 50 años en el área de Amsterdam Schinkel y se transformó por completo en una oficina moderna e innovadora en un año. El edificio ha recibido una segunda vida sostenible, con la autenticidad del garaje aún visible en el interior. Por ejemplo, las viejas puertas basculantes y los techos del cobertizo siguen siendo parte del interior.

La oficina fue creada en su totalidad por el propio equipo de diseño de CBRE , que ha estado diseñando interiores durante muchos años para las principales marcas. El concepto del lugar de trabajo, la sostenibilidad y la renovación completa también fueron realizados por el propio CBRE. A principios de este año, la oficina ya fue nominada para “Interior del año” por la plataforma de arquitectos holandeses Architectenweb.

Centrado en las personas

Ramon Beijen, director creativo de CBRE Países Bajos: “Estamos extremadamente contentos con este prestigioso premio internacional. Es con gran orgullo que de esta manera recibimos agradecimiento por el diseño de nuestra oficina, The Core, un antiguo garaje para automóviles transformado en Amsterdam. En particular, también es un reconocimiento del camino que ha tomado CBRE y el enfoque integrado de los diferentes equipos que crearon esta oficina. Este premio nos coloca, y en particular a nuestro ambicioso y talentoso equipo de diseño, más firmemente en el mapa ”.

Durante todo el proceso para crear The Core, no solo se transformó este edificio, sino también la organización. Beijen continúa: “Con la división de la oficina en diferentes zonas, pasamos de un entorno de trabajo relacionado con la actividad a un entorno relacionado con el estilo de trabajo. Aquí, las personas están en el centro, y nos centramos en la innovación, la creación conjunta, la salud y la sostenibilidad. El diseño respalda de manera óptima esta filosofía, sin perder de vista el carácter único del edificio “.

Cuatro zonas

The Core tiene cuatro zonas diferentes, adecuadas para cada tipo de empleado. Por ejemplo, está la Biblioteca, donde los empleados pueden trabajar en un ambiente enfocado y tranquilo. The Café es el lugar ideal para reunirse y conectarse. Aquí los colegas se reúnen o con clientes para reuniones informales. El lugar de trabajo es el corazón de la oficina donde la gente trabaja duro, y en el laboratorio del cliente, los colegas y los clientes dan respuestas creativas a los problemas de vivienda.